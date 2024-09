Un sorriso di stelle in nome del buon cibo e della solidarietà

Doveva essere un “Sorriso di stelle” e così è stato, nonostante la pioggia e una temperatura decisamente autunnale. A illuminare la serata, organizzata da Confcommercio e Fipe (federazione italiana pubblici esercizi), è stata la luce della solidarietà, accompagnata da buon cibo, dall’entusiasmo di giovani chef e lavoratori del food.

Alle Ville Ponti erano presenti tutti i tasselli della filiera del cibo: panificatori, ristoratori, macellai, pasticceri, birrai e produttori di distillati. Ciascuno con la propria “isola” all’interno e all’esterno di Villa Andrea, uno splendido “porto” che con la sua bellezza ha contribuito a illuminare la festa del commercio varesino.

Schierate al completo le Ascom territoriali con il presidente di Uniascom a tirare le fila di una serata che aveva una missione speciale «di confronto», per usare un’espressione di Rudy Collini, con una realtà che caratterizza la nostra società: i disturbi del comportamento alimentare. Parte dell’incasso della serata è stato infatti devoluto per sostenere “Le farfalle lilla”, associazione senza scopo di lucro impegnata sul fronte della lotta e della sensibilizzazione verso i Dca, sigla che indica appunto disturbi legati all’alimentazione, come anoressia e bulimia, sempre più diffusi tra le giovani generazioni.

L’associazione “Le farfalle lilla” è nata nel 2022 su iniziativa di due ragazze, Giada e Moira, dopo un ricovero in ospedale perché affette da questi disturbi. Presente alla serata di Confcommercio anche Tatiana, madre di Giada, recentemente scomparsa, che, seppur emozionata, ha ribadito con molta forza l’importanza di non lasciare sole le famiglie che vivono questa tragedia. Le comunità di riferimento (scuola, amici, associazioni) possono fare molto sia per prevenire il diffondersi di questi disturbi sia per aiutare chi ne rimane coinvolto.

I fondi raccolti dall’associazione verranno usati per fare formazione agli insegnanti delle scuole superiori del territorio e una panchina lilla verrà posizionata in ognuno degli istituti scolastici coinvolti.

Il sindaco Galimberti alle prese con il risotto

Giordano Ferrarese, presidente di Fipe provinciale, ha coordinato la parte gastronomica che, utilizzando prodotti del territorio, ha proposto: piatti vegani, polenta, formaggi, carne e salumi e gustosissime varietà di pane (c’era anche quello alla curcuma). Momenti di festa e convivialità che hanno visto protagonista anche il sindaco di Varese, Davide Galimberti, alle prese con il mestolo nell’isola del risotto.

La serata ha avuto dei momenti commemorativi importanti per la storia dei commercianti della provincia di Varese e non solo. Sono stati conferiti riconoscimenti a Carlo Bottinelli, presidente di Confcommercio Varese per ben quattro mandati (dal 1987 al 2002). Fu sotto un suo mandato che si decise nel 1992 la costruzione dell’attuale sede dei commercianti.

E ancora: un riconoscimento a Lino Enrico Stoppani vice presidente vicario di Confcommercio nazionale e presidente nazionale di Fipe, Giovanna Mavellia dal 2010 segretario generale Confcommercio Lombardia.