Una giornata di arte e musica a Morazzone con Ensemble Amadeus e FAI

Domenica 22 settembre, Morazzone ospiterà un evento speciale dedicato alla cultura artistica e musicale, promosso da Ensemble Amadeus in collaborazione con il FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) e la Parrocchia di Sant’Ambrogio. La giornata offrirà un’occasione unica per immergersi nella storia e nell’arte locale, con visite guidate e un concerto conclusivo che si preannuncia imperdibile.

A partire dalle 16:00, sarà possibile visitare la storica Casa Macchi e la Chiesa di Sant’Ambrogio, dove i partecipanti potranno ammirare il prezioso affresco realizzato dal celebre artista conosciuto come Il Morazzone. Le visite comprenderanno anche l’oratorio, offrendo uno sguardo completo sulle bellezze artistiche di questo suggestivo borgo varesino.

A chiudere la giornata, alle 18:00 nella Chiesa di Sant’Ambrogio, si terrà un grande concerto con oltre 60 elementi tra coro e orchestra, che eseguiranno musiche di Antonio Vivaldi. Un’esperienza musicale straordinaria che celebrerà uno dei compositori più amati del repertorio barocco.

Ensemble Amadeus, associazione attiva dal 1997 e conosciuta a livello nazionale e internazionale, ha come missione la diffusione della cultura musicale attraverso concerti di grande rilievo. La sua attività si concentra anche sulla formazione dei giovani e sull’inclusione delle categorie socialmente più fragili, oltre a sostenere progetti di beneficenza.

Per partecipare all’evento e visitare i luoghi storici di Morazzone, è possibile iscriversi sul sito ufficiale di Ensemble Amadeus all’indirizzo www.ensembleamadeus.org. Per maggiori informazioni sui prossimi concerti ed eventi, visitare la pagina dedicata sullo stesso sito.

Un’occasione speciale per vivere una giornata all’insegna dell’arte, della storia e della grande musica.