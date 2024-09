Una serie di appuntamenti con Alzheimer Cafè a Busto Arsizio

Per Alzheimer Café Accorsi il mese di settembre è il periodo più importante dell’anno, ricco di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della demenza, di cui Alzheimer Café Accorsi si occupa tutto l’anno supportando i caregivers attraverso gli incontri settimanali gratuiti e i contenuti sulle pagine social.

Anche in occasione della XXXI Giornata Mondiale dell’Alzheimer, nell’ambito del progetto sono stati organizzati alcuni eventi per ricordare di non dimenticare e per sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di conoscere la malattia sempre più da vicino per affrontarla in maniera diversa.

«Il supporto alle famiglie che hanno un componente affetto da demenza è una priorità dell’Amministrazione – ha osservato l’assessore Paola Reguzzoni –. La demenza logora e corrode i rapporti familiari, porta all’isolamento sociale, oltre a richiedere un impegno pesante sia in termini di tempo che in termini economici. Il nostro obiettivo è quello di mantenere la persona ammalata nel nucleo familiare che deve però essere supportato concretamente: per questo ringrazio Alzheimer Cafè per il servizio gratuito che offre alle famiglie. Il Comune interviene con i servizi domiciliari e i contributi per le rette, ma il loro supporto è fondamentale e merita attenzione da parte di tutti. Serve anche un cambio di mentalità: il ricordo della persona ammalata non deve essere danneggiato dalla malattia, si possono creare ricordi nuovi, vivendo con serenità e senza vergogna ogni istante».

Il calendario delle iniziative

Martedì 17 settembre alle ore 18.30 presso la Sala Tramogge al Molini Marzoli di Busto Arsizio

Convegno gratuito “La Demenza e gli Assistenti familiari- badanti”, patrocinato dal Comune di Busto Arsizio. In collaborazione con ABiCiPuntoDomina

È complicato per una famiglia che riceve una diagnosi barcamenarsi nel mondo dell’assistenza. Cosa fare? A chi chiedere? Di chi fidarsi? A chi affidarsi? Quali servizi ci sono? Sono alcune delle domande che tutti i caregivers si pongono. Il convegno, oltre a dare un’idea della situazione locale, nazionale ed europea, è l’occasione per rispondere a queste domande. E’ l’occasione per spiegare chi sia l’assistente familiare oggi e perché la sua formazione della gestione domiciliare del proprio caro con demenza sia così importante e delicata.

Per l’occasione interverranno l’Europarlamentare Isabella Tovaglieri, il Presidente della IX Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia di Regione Lombardia Emanuele Monti, l’Assessore all’Inclusione Paola Reguzzoni, il Direttore di Domina Anna Sciò, Roxana Hernandez di AbiCiPuntoDomina, Stefania Maffei e Sara Gioia di Alzheimer Café Accorsi.

Modera il Consigliere Comunale Alessandro Albani

Seguirà rinfresco.

Info ed iscrizione nella locandina e sulle pagine social di Alzheimer Café Accorsi

Giovedì 19 settembre dalle ore 19.30 presso Taste di Busto Arsizio

Serata benefica, patrocinata dall’Amministrazione comunale, parte del ricavato sarà devoluto ad Alzheimer Café Accorsi. Per l’occasione, dopo l’aperitivo, il vigile palermitano di Zelig Francesco Rizzuto proporrà uno spettacolo comico, perché è nelle difficoltà che bisogna trovare il coraggio della leggerezza.

Seguono musica e intrattenimento con DadaVoice, intrattenitore conosciuto nel settore.

Info ed iscrizione sulle pagina Social di Alzheimer Café Accorsi.

Sabato 28 settembre alle ore 16.30 presso Casa di Corte Nuova a Busto Arsizio

Proiezione del documentario: Perdutamente, successo di Paolo Ruffini sul tema dell’Alzheimer.

Un evento riservato ai Caregivers di Alzheimer Café Accorsi.

Infine, Alzheimer Café Accorsi va in trasferta.

Venerdì 20 settembre alle ore 18.30 presso la sala Lucio Fontana del comune di Comabbio.

Incontro divulgativo sulla Demenza e sulla figura del Caregiver aperto alla cittadinanza.

Sulla pagine Social di Instagram e Facebook di AlzheimerCaféAccorsi è possibile rimanere sempre aggiornati e richiedere informazioni.