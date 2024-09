Un’aggressione a Busto, un pestaggio a Varese e una rissa a Castellanza. Un sabato notte in provincia

È stata ancora una notte di violenza ed eccessi quella vissuta tra sabato e domenica in provincia di Varese per i soccorritori e le forze dell’ordine. A Castellanza, a Busto Arsizio e anche a Varese sono stati diversi gli interventi di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza per sedare risse, pestaggi e aggressioni. Non si contano, invece, gli interventi delle ambulanze per intossicazione etilica.

La prima aggressione si è verificata nella zona delle stazioni di Varese dove un uomo è stato violentemente picchiato da tre individui attorno all’1,30 di notte. Il fatto è avvenuto in mezzo alla strada dove gli aggressori, incuranti delle auto che passavano, stavano prendendo a calci un uomo che era a terra in una pozza di sangue. A seguito dell’intervento di due persone a bordo di un’auto e, subito dopo, di una pattuglia della Guardia di Finanza che era in zona, l’aggredito ha potuto liberarsi dei tre che lo stavano picchiando e allontanarsi malconcio.

Alle 2, invece, un’ambulanza e una gazzella dei carabinieri è intervenuta in via Tagliamento a Busto Arsizio per soccorrere una donna aggredita. La vittima, 42 anni, è stata poi trasportata in ospedale in codice verde.

L’ultimo episodio di cui si hanno notizie, infine, è una rissa tra cinque persone davanti ad un bar di Castellanza al confine con Marnate attorno alle 3 di domenica Anche qui si è reso necessario l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio e di un’ambulanza ma nessuno è stato trasportato in ospedale.