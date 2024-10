A Buguggiate la cena della salute, con il ricavato visite mediche per la prevenzione del tumore al seno

Venerdì 25 ottobre, alle 19:30, all’Oratorio parrocchiale di Buguggiate (Via Monte Rosa 2), si terrà la Cena della Salute, un evento organizzato da L’Alveare ODV. La cena, a base di prodotti bio e naturali, rientra nel programma di Valbossa in Rosa, nato per sostenere la sensibilizzazione della prevenzione del tumore al seno.

Questo evento aderisce alla campagna 30 giorni per donare, promossa dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, giunta alla sua seconda edizione. L’iniziativa mira a incentivare la cultura del dono e della filantropia attraverso eventi di raccolta fondi locali. Parte del ricavato della cena sarà destinato a finanziare visite mediche ed esami diagnostici per la prevenzione e la cura del tumore al seno.

«Nel 2023, la Cena della Salute ha riscosso un grande successo, con 130 partecipanti – spiega la presidente dell’Alveare Ilaria Mai – . Quest’anno, a causa di limiti organizzativi e di date, i posti saranno limitati e non sarà possibile replicare l’evento. Il contributo per partecipare è di 20 euro a persona. Le prenotazioni sono aperte fino a lunedì 21 ottobre tramite WhatsApp al numero 338 395 9225. Più adesioni si raccoglieranno, più sarà possibile ottenere fondi dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, grazie a una premialità proporzionale alla partecipazione».