A Cazzago Brabbia il quinto concerto di Reviviscenze Musicali

L’Associazione ARTandCHARITY, in collaborazione con la Fondazione Jupiter, è lieta di annunciare il 5° concerto della rassegna Reviviscenze Musicali 2024, che si terrà domenica 3 novembre 2024, alle ore 17:00, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Carlo a Cazzago Brabbia. L’evento rappresenta un’occasione unica per immergersi nella musica antica, con un programma che spazia tra compositori celebri e canti tradizionali di epoche e culture diverse.

I fondi raccolti saranno destinati al progetto “Dopo di Noi”, finalizzato al raggiungimento dell’autonomia di giovani con disabilità.

L’ensemble di artisti, tutti interpreti di altissimo livello e specialisti della musica storica, vedrà in scena:

Nausicaa Nisati (contralto), rinomata per le sue interpretazioni nel repertorio antico e contemporaneo;

Issei Watanabe (violoncello), celebre per la sua sensibilità e la sua versatilità, dal violoncello alla viola da gamba;

Nicola Moneta (violone e percussioni), musicista esperto anche di strumenti rari e antichi;

Bruna Panella (cembalo), affermata clavicembalista con esperienze di perfezionamento nei principali centri di musica barocca in Europa. Il programma della serata sarà ricco di atmosfere intense e di melodie intramontabili, grazie ai brani di Antonio Vivaldi, Girolamo Frescobaldi, Barbara Strozzi, Domenico Scarlatti, oltre a pezzi di tradizione popolare europea e orientale, come l’Antica Tarantella Napoletana e il canto bretone An hini an garan.

Programma Musicale

Antonio Vivaldi – “Vedrò con mio diletto”

Girolamo Frescobaldi – Canto a due “Begl’occhi”

Barbara Strozzi – “Che si può fare” e “Eraclito amoroso”

Tradizione popolare – Brani come “Las tres hojas” e “Anda Jaleo” di origine spagnola, e “An hini an garan” dalla Bretagna

Domenico Scarlatti – Selezione di Sonate (K. 159, K. 69 e K. 239)