A Varese un sorprendente viaggio di-vino con Giovanni Ardemagni

L’attore Giovanni Ardemagni tra i protagonisti degli eventi di “Vini dei laghi”, la rassegna in programma dal 10 al 13 ottobre a Villa Recalcati con degustazioni, incontri e laboratori enogastronomici.

Sabato 12 ottobre, alle 14,30 Ardemagni proporrà uno dei suoi lavori più recenti “Il viaggio divino”, un reading teatrale che in un divertente viaggio porta gli spettatori alla scoperta dei vini italiani. «In compagnia di Re Barolo e Regina Barbera andremo in giro per l’Italia, toccando tutte le regioni e citando i vini più noti, quelli che più si prestano a giochi di parole e calembour, tra cultura, tradizioni e un po’ di risate. E non mancheranno citazioni sui vini varesini, un adattamento studiato proprio per questo evento».

Oltre 130 i vini citati, accompagnati da qualche canzone, un po’ di storia e tante storie raccontate con la consueta maestria da Ardemagni.

«L’idea è quella di giocare con i nomi dei vini e dei vitigni, perché ce ne sono di davvero particolari, qualcuno anche con un doppio senso – conclude l’attore – Sono partito da questa idea e lo spettacolo è cresciuto giorno dopo giorno, man mano che io stesso scoprivo l’incredibile varietà del mondo viti-vinicolo del nostro Paese. Ho testato lo spettacolo l’anno scorso in Piemonte, alla festa del vino di Valli Unite, in occasione della vendemmia, e ci siamo divertiti molto. Proprio per la sua versatilità, inoltre, lo spettacolo si arricchisce di volta in volta con i vini e i vitigni tipici del territorio in cui viene presentato e questo piace sempre molto, al pubblico come agli organizzatori».