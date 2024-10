Al Salotto di viale Belforte concerto dei Litorale Est, gli eterni Peter Pan della musica targata Varese

La storica band di Riki Cellini a Varese sabato 16 novembre, dove in concerto presenterà anche l’ultimo singolo “Porco amor3”

Litorale Est, la storica band di Riki Cellini è attesa sabato 16 novembre al Salotto di viale Belforte a Varese per un concerto dove verrà presentato anche “Porco amor3”, l’ultimo singolo degli eterni Peter Pan della musica targata Varese.

Un messaggio irriverente ma soprattutto passionale quello di “Porco amor3”, disponibile su Spotify e tutte le piattaforme ufficiali di streaming e digital download, accompagnato da un video live dove esplode tutta la carica adrenalinica di Cellini e dei componenti della band: Giorgio Linari (tastiere), Valentino Linari (chitarra ritmica), Armando Lombardo (basso), Luca Pitty (batteria) e Luca Trevisan (chitarra solista). Una storia lunga oltre 30 anni fatta di musica e amicizia, di condivisioni e esperienze differenti che si uniscono, ancora una volta, in un unico progetto.

«I Litorale Est nascono nelle cantine di Varese negli anni 90 – racconta Cellini – abbiamo esportato le nostre idee oltre gli stretti confini locali, cavalcando in diverse occasioni e opportunità i palchi di mezza Italia. Ognuno di noi ha poi intrapreso la propria strada nella musica e ritrovarsi, dopo tanti anni, ha riacceso l’entusiasmo di scrivere nuovi capitoli della nostra storia».

In “Porco amor3” la band riversa tutta la musica e l’entusiasmo che gli scoppia dentro. Gli arrangiamenti ad opera di Valerio Baggio, che ne ha curato la produzione artistica insieme a Valentino Linari, sono variegati, coesi e trovano come comune denominatore la voce lucida, sensuale e trascinante di Cellini che si inventa un linguaggio tutto suo, diretto, inclusivo e inequivocabile. Il sound rock e la linea melodica sono una chiara citazione a “Money for Nothing” dei Dire Straits e il concept animalesco del brano, che è proiettato dagli anni ’80 all’indie contemporaneo a livello strutturale e melodico, è amplificato dai suoni veri, analogici, della band. (foto di ph. Renato Liguori)

«Porco amore è l’amore che travolge i sensi e libera l’istinto – continua Cellini – è la forza che ci spinge a vivere con ardore, è vita, è energia, è la scintilla che accende il nostro spirito e che ci fa sentire liberi».

Dopo la produzione ecco i live e i Litorale Est sono attesi sabato 16 novembre a Il Salotto di Varese (viale Belforte 178 – inizio concerto ore 22 – info e prenotazioni 334 198 0628) con un concerto che ripercorre i loro brani iconici e le tappe salienti della produzione musicale di Cellini con incursioni nella disco music anni ’70 e ’80 per una grande reunion in perfetto “Litorale style”.