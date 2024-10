Al teatro di Cuvio “Vissi d’Arte“ con Paesaggi Sonori: omaggio a Giacomo Puccini

Vissi d’Arte, una serata di grande musica in omaggio a Giacomo Puccini, è quella che Paesaggi Sonori organizza sabato 26 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Comunale di Cuvio, in occasione del centenario della morte del grande compositore

Vissi d’Arte, una serata di grande musica in omaggio a Giacomo Puccini, è quella che Paesaggi Sonori organizza sabato 26 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Comunale di Cuvio, in occasione del centenario della morte del grande compositore. Il programma dell’evento prevede una grande carrellata tra le più celebri arie tratte dalle opere di Puccini come Bohème, Madama Butterfly e Tosca, accompagnate da altri brani vocali e pianistici dello stesso compositore, o di autori, come Francesco Paolo Tosti e Amilcare Ponchielli, che con Puccini furono in stretto rapporto.

I protagonisti di questo viaggio tra i capolavori del grande compositore toscano saranno il soprano Ivanna Speranza (foto), accompagnata al pianoforte da Adalberto Maria Riva. Nata a Cordoba, in Argentina, e trasferitasi in Italia all’età di vent’anni Ivanna Speranza, soprano lirico di coloratura, si è perfezionata con Arrigo Pola, maestro del grande Luciano Pavarotti, e con Mirella Freni. Ivanna incarna una nuova immagine del canto operistico, lontano dal consueto stereotipo, riportando l’essenza e l’intento originario dell’opera alla fervida espressione delle passioni umane.

Proprio come le eroine che interpreta sul palco, anche lei ha dovuto superare difficoltà e ostacoli per realizzare il suo sogno. Adalberto Maria Riva, milanese di nascita ma valcuviano di adozione, ha studiato nei Conservatori di Milano, Novara, Lugano e Losanna, perfezionandosi in seguito con illustri concertisti come Paul Badura-Skoda, Vitaly Margulis, Aldo Ciccolini e Bruno Canino. Ha tenuto quasi un migliaio di concerti in Europa, America del nord e Medio Oriente. Ha insegnato pianoforte al Conservatorio di Milano e collabora con i Conservatori di Ginevra e Morges, in Svizzera, dove risiede. La stagione culturale di Paesaggi Sonori è appena iniziata ma regala già grandi emozioni.

Paesaggi sonori è un progetto di Momenti Musicali con il sostegno delle Pro Loco di Cuvio e Maccagno, dell’Accademia Bertani di Luino, con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, con il patrocinio del Comune di Cuvio e in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano.