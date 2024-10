Al Teatro di Varese arriva “La sposa cadavere” per il weekend di Halloween

Domenica 3 novembre alle 17 al Teatro di Varese arriva “La Sposa Cadavere”.

La Sposa Cadavere-il musical e’ un adattamento teatrale ispirato alla fiaba resa famosa dal celebre film d’animazione “The Corpse Bride” di Tim Burton. La storia originale si ispira ad un’antica fiaba in cui un uomo recita la promessa d’amore per la sua sposa infilando l’anello in quello che crede un ramo fuoriuscito dalla terra. Quel ramo, poi, si rivelerà essere l’anulare di una donna uccisa nel giorno del suo matrimonio e sepolta in abito da sposa che, grazie a quelle parole, torna in vita legandosi al giovane.

Platea Vip € 42,00 | Poltronissima € 38,00 | 1° Galleria € 34,00 | 2° Galleria € 29,00

Biglietti spettacoli stagione teatrale: circuito Ticketone o presso la biglietteria del Teatro di Varese – Piazza della Repubblica , Varese orari biglietteria dal 10/09/2024 al 31/05/2024:

LUNEDÌ: CHIUSO

MARTEDÌ: 10:30 – 15:00

MERCOLEDÌ: 16:00 – 19:00

GIOVEDÌ: 10:30 – 15:00

VENERDÌ: 16:00 – 19:00

SABATO: 15:00 – 19:00

DOMENICA: CHIUSO

*La biglietteria è aperta anche nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio dell’evento.

TEL: +39 0332 482665

EMAIL: biglietteria@teatrodivarese.com