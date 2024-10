Crisi in Comune a Cassano Magnago “tante chiacchiere, poche soluzioni”

«L’ex sindaco ha perso il controllo di questa maggioranza e del gruppo che porta il suo nome». La Lista Police (opposizione) interviene sulla crisi politica che si vive a Cassano Magnago, il cui passaggio più recente è stato l’uscita dalla maggioranza di Roberto Saporiti.

Per la maggioranza non c’è alcuna crisi, ma le opposizioni incalzano, di fronte a un fatto incontestabile: il sindaco Ottaviani procede ora avendo, nel perimetro, della maggioranza, solo un voto di “vantaggio” sulla composita area delle opposizioni, che comprende Lista Police in area centrosinistra, Lega, Forza Italia e i due transfughi Saporiti e Mazzucchelli.

Qui di seguito il comunicato integrale