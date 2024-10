“Culture in festa” riempie di profumi, colori e creatività il quartiere Matteotti di Saronno

Tantissime persone hanno partecipato fin dal mattino all’evento “Culture in festa x Futureinclusion”, organizzato al quartiere Matteotti di Saronno dall’associazione Il gabbiano in collaborazione con Il Granello e Dandelion e con il patrocinio del Comune di Saronno.

Dopo la cerimonia di inaugurazione dell’edificio X2, la piazza nel cuore del quartiere Matteotti si è animata con le attività e le proposte di tante associazioni e realtà che operano sul territorio saronnese in diversi ambiti, da quello della disabilità e delle fragilità, dalla cultura alla tutela degli animali.

Sul palco allestito in piazza si sono esibite associazioni sportive e scuole di danza, musicisti e balli etnici, mentre nei gazebo delle associazioni si sono alternati laboratori creativi e letture. Nel parco di fianco alla piazza le bancarelle degli hobbysti e i food truck che hanno preparato per tutta la giornata un viaggio culinario con specialità italiane e dal mondo, dalla picanha brasiliana agli arrosticini abruzzesi, dalla cucina peruviana alle specialità della Valtellina.

«Una giornata per stare insieme, per vivere il bello della diversità che arricchisce tutti – ha detto Gennaro Santoriello, presidente dell’associazione che dal 1995 si occupa della riqualificazione strutturale e culturale del quartiere Matteotti – Ringraziamo il sindaco Airoldi e tutta l’Amministrazione, con cui c’è una bellissima collaborazione. Insieme faremo ancora tante cose per il nostro quartiere».