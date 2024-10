Derthona ospite scomodo ma il Varese deve rialzare la testa

Due battute d’arresto di fila per il Varese. Due duri colpi che ora la squadra di mister Roberto Floris deve somatizzare per rialzare la testa e riprendere il cammino nelle zone alte del Girone A di Serie D. I biancorossi avranno una gara impegnativa domenica 27 ottobre (ore 14.30, attenzione al cambio dell’ora nella notte tra sabato e domenica) contro il Derthona che arriva a Masnago in ottima forma. Se infatti Vitofrancesco e compagni devono rialzare la testa dopo le due sconfitte, i leoni piemontesi sono in gas dopo tre vittorie in serie, l’ultima nel derby con la Vogherese.

Mister Roberto Floris fa il punto dopo i due ko di fila, presentando la gara contro il Derthona: «Dai momenti difficili se ne esce lavorando, con il massimo impegno. Non sono quattro giorni che distruggono quello che abbiamo fatto finora. È un periodo così, gira male anche a livello di organico ma questo non toglie che abbiamo fatto una brutta gara ad Asti. Abbiamo voglia di rifarci, la squadra è motivata e vuole scendere subito in campo per dimostrare il suo valore. Affrontiamo il Derthona come le altre: abbiamo constatato che le partite sono tutte uguali e tutte difficile. Sapevamo che non avremmo vinto tutte le partite, questo è un momento difficile che capita ogni anno a ogni squadra. Siamo arrabbiati perché abbiamo voglia di far bene e a volta non riusciamo, per colpa degli avversari, di problematiche fisiche».

«Siamo serenissimi – conclude l’allenatore biancorosso -, dal punto di vista del lavoro diamo il massimo impegno, ci teniamo tantissimo e questo è il messaggio che deve passare perché ognuno di noi ha messo molto sul piatto. Stiamo affrontando una serie di difficoltà che vanno anche oltre il campo, le assenze pesano ma faremo come sempre la nostra partita. Le ultime due gare ci hanno detto cosa non funziona e oggi abbiamo ancora di più la certezza di quella che è la nostra identità. Sappiamo cosa siamo bravi a fare».

DIRETTA VN – La gara tra biancorossi e rossoblù è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.