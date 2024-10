È stato inaugurato il nuovo supermercato Tigros di Luino

È stato inaugurato oggi, mercoledì 9 ottobre, il nuovo supermercato Tigros di Luino in via delle Dogane 2, il settantaquattresimo della catena varesina.

Nel nuovo punto vendita i clienti potranno trovare una proposta ricca e sempre nuova di idee e sapori accuratamente selezionati nei reparti ortofrutta, panetteria-pasticceria, macelleria, gastronomia, pescheria, oltre a una vasta scelta di prodotti confezionati.

Nel nuovo supermercato è anche presente il bar ristorante Buongusto con un’ampia proposta di ricette per ogni momento della giornata: colazione, pranzo, aperitivo e cena.

L’offerta del reparto dei freschi

Nel reparto freschi il nuovo Tigros di Luino permette di trovare oltre 70 prodotti di frutta e verdura a 1 euro sempre, 12 mesi l’anno; La stagionalità dell’ortofrutta dove si trovano, tra le diverse referenze, i prodotti della linea “Merita l’Assaggio” selezionati da Tigros. Si tratta di frutta e verdura di stagione di altissima qualità con un gusto particolare dovuto al luogo di origine e ai metodi di coltivazione. Alcuni esempi sono: l’uva Pizzutella, l’uva Bianca senza semi Autumn Crisp, l’avocado Hass e l’Ananas.

La carne di suino, pollo e tacchino è 100% italiana e tutta la carne bovina è di filiera di Scottona; I prodotti del reparto panetteria-pasticceria preparati nei laboratori Tigros a Cassano Magnago in provincia di Varese; il pane, nelle sue diverse varietà, viene sfornato ogni giorno e le torte sono preparate dai pasticcieri secondo ricette tradizionali. In pasticceria è possibile trovare monoporzioni, pasticceria mignon, crostate nonché torte con crema e panna. I clienti possono inoltre richiedere torte personalizzate su prenotazione per le feste e occasioni speciali, rivolgendosi al box informazioni.

Il banco pescheria servito con un ricco assortimento di pesci interi, filetti, tartare e tantissimi pronti da cuocere. Nel reparto è presente anche la friggitoria con pesce fritto in negozio e pronto da gustare. Oltre 100 tipi di formaggi e 50 di salumi selezionati tra le migliori D.O.P. e I.G.P. Italiane e i piatti pronti come antipasti, primi, secondi e contorni cucinati ogni giorno dallo chef TIGROS con ingredienti freschi e di qualità.

I prodotti del mese

I ”Prodotti del Mese”: ogni mese Tigros propone ricette speciali e stagionali per provare sempre gusti diversi. Le ricette in edizione limitata di ottobre sono: La Torta del Mese: crostata ai marroni; La Zuppa del Mese: pasta e ceci; Il Croissant del Mese: girella crema e uvetta; La Pasta del Mese: tortelli con ricotta di pecora e castagne; gli Gnocchi del Mese: con Castagne; l’Hamburger del Mese: gusto affumicato; la Pizza del Mese: capricciosa sbagliata; la Tartare d’Autunno: di Fassone Piemontese con tartufo.

I prezzi convenienti

Si ricorda inoltre “La Convenienza Sempre garantita TIGROS”: non si tratta di una promozione, ma di oltre 3.100 prodotti a prezzi convenienti, ogni giorno dell’anno.

Per il punto vendita di Luino è riservato un volantino speciale “Sottocosto d’Apertura” con numerose offerte e sconti oltre il 50%, dal 9 al 14 ottobre 2024. Il volantino Sottocosto d’Apertura è consultabile a questo link: https://www.tigros.it/page/a-luino-apre-un-nuovo-tigros

Fino al 29 ottobre 2024 tutti i prodotti dei reparti macelleria, gastronomia, panetteria, pasticceria, pescheria saranno inoltre scontati del 30% (sono escluse dalla promozione solo le referenze La Convenienza Sempre).

I parcheggi

Il nuovo punto vendita è dotato di un ampio parcheggio (sia esterno che sotterraneo), di Casse Self e Spesa Veloce nonché di un’area dedicata alla bellezza, alla cura della persona, alla salute e alla linea (con un’ampia offerta di integratori, prodotti senza glutine e per chi soffre di intolleranze).

La spesa in franchi svizzeri

In cassa è possibile pagare le bollette ed utilizzare i buoni pasto, sia cartacei che elettronici, e i moderni metodi di pagamento come Satispay. È inoltre attivo il servizio automatico tax free refund. Nel nuovo Tigros di Luino è possibile utilizzare valuta svizzera direttamente in casa con il seguente cambio 1 € = 0,92 Chf.

Su tigros.it e su App TIGROS è poi possibile attivare lo SCONTRINO DIGITALE per ricevere lo scontrino fiscale al proprio indirizzo mail, pochi istanti dopo la spesa. Si tratta di un servizio comodo, veloce e rispettoso dell’ambiente.

Il ristorante Buongusto

Nel punto vendita è presente anche il Buongusto con: Una ricca caffetteria e la convenienza di diversi menù colazione (ad esempio cappuccino e croissant a 2 €). Un’ampia varietà di piatti gustosi e di qualità cucinati al momento nella cucina a vista del Ristorante con prodotti dei banchi e dei reparti freschi TIGROS. I piatti del Ristorante possono anche essere portarti a casa grazie al servizio take away.

Il Tigros drive e Tigros casa

Nel nuovo Tigros di Luino dal 16 ottobre sarà anche attivo Tigros Drive, il servizio gratuito che permette di fare la spesa online su tigros.it o App TIGROS e passare a ritirarla, all’ora prescelta, nell’area dedicata all’esterno del supermercato.

A Luino e nei comuni limitrofi è anche attivo TIGROS @Casa, il servizio che permette di fare la spesa online su tigros.it o App TIGROS e riceverla a domicilio nel giorno e all’ora scelti.

Gli orari di apertura

Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21.00

La domenica dalle 8.30 alle 20.00

www.tigros.it