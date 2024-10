“Generazione Zero Workfest”, a Saronno i giovani si interrogano sul lavoro di domani

L’ex Isotta Fraschini di Saronno ospita nel fine settimana la prima iniziativa organizzata da Generazione Zero Saronno, una due giorni per parlare di temi fondamentali legati al lavoro visti con gli occhi dei giovani.

L’appuntamento con “Generazione Zero Workfest” è per sabato 12 e domenica 13 settembre, negli spazi dell’ex Isotta Fraschini, in via Milano 7.

Ci saranno ospiti importanti come Susanna Camusso, Cecilia Strada, Barbara Meggetto e Pierfrancesco Majorino, ma ad essere importante è soprattutto il tema: il lavoro che aspetta i giovani nel futuro, con tutte le sue implicazioni, anche etiche.

Si parlerà dunque di lavoro ma anche di transizione ecologica, discriminazione di genere in quattro panel che si svilupperanno nei due giorni dell’iniziativa insieme alle associazioni che hanno aderito alla proposta di generazione Zero: dalla Cgil all’Anpi ma anche People, Arcigay, Il tassello e altre associazioni cittadine.

L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

