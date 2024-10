Herbert Ballerina apre la stagione teatrale del “Sociale” di Busto Arsizio

Al via il prossimo venerdì, 18 ottobre, la stagione teatrale 2024/25 del Teatro Sociale Cajelli di Busto Arsizio con la gestione degli spettacoli a cura di AD Management, grazie ad un accordo siglato tra la società di Alessandro De Luigi, il Teatro Sociale e la Fondazione Comunitaria del Varesotto.

«Variegata, aperta ad ogni fascia di età spaziando tra musical, prosa, comicità, musica – spiegano gli organizzatori -, senza mancare di spunti nuovo per il pubblico ed attenta alla qualità delle proposte, la stagione vedrà sul palco per il primo appuntamento Herbert Ballerina con il suo spettacolo “Come una Catapulta”»

I biglietti sono in vendita su Ticketone (sia nei punti vendita che online) e presso la biglietteria “Busto in Scena”. Orari biglietteria

“BUSTO IN SCENA”: Ticket point c/o Bistrot del Teatro ( Piazza Plebiscito, 8 – Busto Arsizio -VA)

Lunedì dalle ore 11:00 alle ore 15:00, mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 15:00, chiuso negli altri giorni.

Foyer del Teatro Sociale Delia Cajelli (Via Dante Alighieri, 20 – Busto Arsizio -VA) apertura nei giorni di spettacolo a partire da 2 ore prima dell’inizio dell’evento.

Il link alla venue con gli spettacoli in vendita:

https://www.ticketone.it/venue/teatro-sociale-21637/

contatti: biglietteria@bustoinscena.it, info e aggiornamenti: bustoinscena.it,

IL PROGRAMMA:

18 OTTOBRE 2024 ORE 20:30

HERBERT BALLERINA

COME UNA CATAPULTA

2 NOVEMBRE 2024 ORE 18:00

LA SPOSA CADAVERE – IL MUSICAL

8 NOVEMBRE 2024 ORE 20:30

GIUSEPPE GIACOBAZZI

IL PEDONE

10 NOVEMBRE 2024 ORE 17:00

GIUSEPPE CRUCIANI

VIA CRUX

29 NOVEMBRE 2024 ORE 20:30

FILIPPO CACCAMO

LE FILIPPICHE

30 NOVEMBRE 2024 ORE 18:00

I MUSICI DI FRANCESCO GUCCINI

1 DICEMBRE 2024 ORE 18:00

PIERLUCA MARITI

GRAZIE PER LA DOMANDA

1 DICEMBRE 2024 ORE 20:30

SERGIO SGRILLI

GRANDI SGRILLI

7 DICEMBRE 2024 ORE 18:00

PAOLO RUFFINI E LA COMPAGNIA MAYOR VON FRINZIUS

DIN DON DOWN – Alla ricerca di (D)io

20 DICEMBRE 2024 ORE 20:30

BLACK VOICES – the show

5 A CAPPELLA GOLDEN VOICES

27 DICEMBRE 2024 ORE 20:30

A CHRISTMAS CAROL – il musical

Compagnia BIT.

5 GENNAIO 2025 ORE 17:00

LO SCHIACCIANOCI

Balletto di Milano

10 GENNAIO 2025 ORE 20:30

DE ANDRÈ – LA STORIA

11 GENNAIO 2025 ORE 18:00

ANDREA SCANZI

LA SCIAGURA

12 GENNAIO 2025 ORE 17:00

CHIARA ANICITO

CAMMELA E IL GRUPPO DELLE MAMME

17 GENNAIO 2025 ORE 20:30

QUEEN RHAPSODY

QUEENMANIA

24 GENNAIO 2025 ORE 20:30

GIORGIA FUMO

VITA BASSA

25 GENNAIO 2025 ORE 18:00

DEBORA VILLA

TILT – ESAURIMENTO GLOBALE

31 GENNAIO 2025 ORE 20:30

GLI AUTOGOL

CALCIO SPETTACOLO

1 FEBBRAIO 2025 ORE 20:30

MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI

DOVE ERAVAMO RIMASTI

2 FEBBRAIO 2025 ORE 17:00

CENERENTOLA – il musical

Compagnia della Rancia

14 FEBBRAIO 2025 ORE 20:30

LA SERA DEI MIRACOLI

Omaggio a Lucio Dalla

15 FEBBRAIO 2025 ORE 18:00

GIOVANNI CACIOPPO

CHE RIMANGA TRA DI NOI

16 FEBBRAIO 2025 ORE 17:00

ELIO

QUANDO UN MUSICISTA RIDE

21 FEBBRAIO 2025 ORE 20.30

UMBERTO GALIMBERTI

LA BELLEZZA, LEGGE SEGRETA DELLA VITA

28 FEBBRAIO 2025 ORE 20:30

PAOLO CEVOLI

FIGLI DI TROIA

7 MARZO 2025 ORE 20:30

ABBA DREAM – Tribute

8 MARZO 2025 ORE 18:00

CANTO LIBERO

Omaggio a Battisti e Mogol

9 MARZO 2025 ORE 17:00

ALADIN – il musical di Stefano D’Orazio

con le musiche dei Pooh

14 MARZO 2025 ORE 20:30

FEDERICO BUFFA

LA MILONGA DEL FÙTBOL

15 MARZO 2025 ORE 20:30

FABIO CONCATO

16 MARZO 2025 ORE 17:00

PEPPE IODICE

SO’ PEP

27 MARZO 2025 ORE 20:30

EDOARDO PRATI

CANTAMI D’AMORE

28 MARZO 2025 ORE 20:30

BANCO DEL MUTUO SOCCORSO

29 MARZO 2025 ORE 18:00

SHAMZY

TESTA DI CAOS

16 MAGGIO 2025 ORE 20:30

TRIBUTO A MORRICONE

FILM HISTORY

17 MAGGIO 2025 ORE 20:30

ANGELO PISANI

HABEMUS PAPÀ

24 MAGGIO 2025 ORE 20:30

MARCO TRAVAGLIO

I MIGLIORI DANNI DELLA NOSTRA VITA

30 E 31 MAGGIO 2025 ORE 20:30

I LEGNANESI – RICORDATI IL BONSAI