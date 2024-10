I Sepolcri di Ugo Foscolo, la riflessione sulla memoria in un incontro a Varese

L’Associazione Mazziniana Italiana, sezione “Giovanni Bertolè Viale” di Varese, organizza per venerdì 4 ottobre 2024, alle 18, una conferenza dal titolo “I Sepolcri di Ugo Foscolo. Il senso della memoria”. L’evento avrà luogo nella Sala Matrimoni del Comune di Varese, in via Sacco 5.

Il relatore sarà il professor Gianmarco Gaspari dell’Università degli Studi dell’Insubria, esperto di letteratura e appassionato conoscitore dell’opera foscoliana. A introdurre la conferenza sarà Leonardo Tomassoni, presidente dell’Associazione Mazziniana di Varese.

L’incontro offrirà un’occasione di riflessione sull’importanza della memoria, tema centrale nell’opera di Foscolo, con uno sguardo attento al significato dei suoi celebri versi.