Il Gatto con gli stivali al Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio

Sarà Il Gatto con gli stivali ad inaugurare domenica 20 ottobrealle ore 17 la rassegna Primi Applausi del Teatro San Giovanni Bosco per la stagione 2024-2025.

Sul palco gli attori della compagnia romana Teatro Verde assieme a oggetti e pupazzi per raccontare, con l’aiuto dei bambini in sala, una favola classica che ha ancora tanti colpi di scena da svelare.

Può un semplice gatto, con l’astuzia ed un paio di stivali diventare ricco e famoso? può un semplice gatto, con il coraggio e un paio di stivali, sconfiggere un potente orco? Può un semplice gatto, con la fantasia e il solito paio di stivali, fare innamorare una principessa di un povero mugnaio? Certo, che può!

Ma l’astuzia, il coraggio, la fantasia e naturalmente un paio di stivali, nulla possono senza l’aiuto dei bambini del pubblico.

La rassegna Prima Applausi è promossa con il contributo di Fondazione comunitaria del Varesotto ed è curata dalle compagnie L’arca di Noe e C’è un asino che vola.

Lo spettacolo è adatto a famiglie e baambini dai 3 anni in su. Il Teatro San Giovanni Bosco è in via Bergamo 1 a Busto Aesizio.

Ingresso unico a 6 euro.

Per maggiori informazioni arcadinoeteatro@gmail.com oppure 351 375 1758.