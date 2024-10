Il Varese tra assenze e voglia di riscatto: il fattore “Franco Ossola” per battere il Fossano

Perfetta in casa, a marce ridotte in trasferta. È stato questo per ora il trend del Varese nella stagione 2024-2025: cinque vittorie su cinque tra Coppa Italia e campionato al “Franco Ossola”, tre pareggi invece lontano da Masnago, due dei quali (Voghera e Broni) subiti nel recupero.

Domenica 6 ottobre (ore 15.00) Vitofrancesco e compagni riabbracceranno il proprio pubblico per la settima giornata del Girone A di Serie D. Avversario di turno sarà il Fossano, squadra piemontese che finora ha raccolto 6 punti frutto di due vittorie e quattro sconfitte.

Resta un grande problema in casa biancorossa, quello degli infortuni: ai lungodegenti Molinari e Ropolo, in settimana si sono aggiunti anche – sempre per guai muscolari – anche D’Iglio e Ferrieri. Quattro indisponibilità che riducono le possibilità di scelta di mister Roberto Floris, che però spiega: «Ho detto che dobbiamo alzare la soglia dell’attenzione rimanendo concentrati per tutta la partita perché non va bene prendere gol nel recupero, nonostante non avessimo fatto una buona gara. Dobbiamo capire che bisogna lottare su ogni pallone. Purtroppo continuiamo ad avere sfortuna con gli infortuni. Per D’Iglio è anche una cosa abbastanza lunga e perdiamo un giocatore importantissimo. Dobbiamo stringerci ancora di più e questo ci deve fare diventare ancora più forti. Superiamo queste difficoltà, anche perché nonostante tutto stiamo andando bene con sei partite di imbattibilità e il percorso per ora è positivo».

«Un concetto lo ribadisco da inizio anno: non dobbiamo essere solo il Varese ma una squadra operaia che ha sul petto lo stemma del Varese. Dobbiamo saper lottare e adattarci agli avversari e al campo e andare oltre. Il “Franco Ossola” è un grande aiuto per noi e mi scuso con i tifosi per la prestazione di mercoledì. Vedere i nostri sostenitori fare una trasferta così lunga e impegnativa e non portare a casa i tre punti mi piange il cuore. Sono sicuro che domani i ragazzi avranno voglia di rivalsa e di combattere e spero che siano arrabbiati per quello che è successo mercoledì. Il Fossano è una squadra compatta, rognosa che ha qualità importanti. Non è una formazione di bassa classifica, non dobbiamo sottovalutarla ma domani non voglio scusanti: voglio venti leoni più il nostro stadio che spinge perché dobbiamo assolutamente avere voglia di riscatto».

DIRETTAVN – La gara tra biancorossi e rossoblù è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.