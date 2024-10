Inaugurata la mostra fotografica “Ongoing Humanity” di Ibrahim Malla ad Arsago Seprio

È stata inaugurata il 19 ottobre, la mostra fotografica di Ibrahim Malla “Ongoing Humanity” ad Arsago Seprio, presenti il sindaco Claudio Montagnoli, gli assessori alla cultura Mirko Scandroglio e all’istruzione Serena Casale, il sindaco dei ragazzi e la Pro Loco, che ha organizzato l’evento.

La mostra presenta le principali emergenze umanitarie del mondo, dalla Siria ai Balcani, all’Ecuador, alla crisi in Ucraina, all’Armenia. In un panorama internazionale come quello attuale è difficile vedere la speranza, ma le foto di Malla mostrano persone che affrontano la dura realtà e che cercano di aiutare anche chi si trova nelle difficoltà più estreme.

Ibrahim Malla è un fotografo italo-siriano specializzato nel campo umanitario e sociale. Ha lavorato per anni per la crisi in Siria come delegato internazionale per gli audio-visivi della Federazione Internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ma anche in Yemen, Iraq, Libano, Giordania, Turchia, Tunisia e Croazia. E’ volontario della Mezzaluna Rossa Araba Siriana e della Croce Rossa Italiana, è Ambasciatore di Buona Volontà per la Croce Rossa della Federazione di Bosnia ed Erzegovina e della Croce Rossa Ecuadoriana ed è istruttore di fotografia in emergenza.

Ha vinto 8 premi internazionali di fotografia e ha esposto le sue foto a Damasco, Madrid, Londra, Parigi, Milano, Ginevra, in Cina, in Germania, in Scozia, a Sydney, Mosca, Firenze, in Norvegia e in Ecuador. Le foto di Ibrahim Malla sono pubblicate dai principali media internazionali come BBC, CNN, Los Angeles Times, The Guardian. Le sue immagini vengono utilizzate per campagne di raccolta fondi in favore della Siria in numerosi stati.

Ibrahim Malla ha fondato un suo istituto, la International School of Humanitarian Photography in Serbia e la Humanitarian Photography Academy in Italia. Recentemente a Ibrahim Malla è stata conferita la Medaglia d’Argento al Merito della Croce Rossa Italiana.

La mostra è visibile anche domenica 20 ottobre, fino alle 18.