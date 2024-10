Incidente in autostrada all’uscita di Busto in direzione Milano, tre chilometri di coda

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 ottobre, intorno alle 17.30, si è verificato un incidente stradale lungo l’autostrada A8 in direzione Milano, tra l’innesto con l’A36 e l’uscita di Busto Arsizio. Secondo le prime informazioni, lo scontro ha coinvolto due automobili, con una persona rimasta ferita. Si tratta di una donna di 62 anni soccorsa in codice giallo.

Immediatamente allertati, i soccorsi si sono attivati tempestivamente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese che hanno estratto il conducente e messo in sicurezza la zona, e i soccorritori del Servizio di Emergenza e Urgenza della Lombardia (SOREU Laghi), con l’ambulanza e l’automedica. Si segnalano code in direzione Milano.

Le dinamiche esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, che si stanno occupando dei rilievi. La persona coinvolta è stata presa in carico dai soccorritori, ma al momento non sono stati forniti dettagli sul suo stato di salute.

L’incidente ha causato rallentamenti nel tratto autostradale interessato, con la circolazione che è stata parzialmente interrotta per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e di seguire le indicazioni delle autorità sul posto.