La “Allegoria della Libertà” di Andrea Ravo Mattoni per la Casa Circondariale di Varese

Martedì 5 Novembre 2024 alle 16 nella sala adibita ai colloqui si terrà l’inaugurazione del murale realizzato dall’artista Andrea “Ravo” Mattoni.

Andrea Ravo Mattoni (Foto di repertorio) è un artista nato a Varese e divenuto celebre in tutto il mondo dal 2016 per il suo progetto “Recupero del classicismo nel contemporaneo”: riprendendo la tradizione pittorica della copia, riproduce dipinti classici, risalenti principalmente al periodo tra il ‘400 e l’800, su grandi pareti con la tecnica dello spray.

Nel 2021 quando Ravo scopre l’Intelligenza Artificiale (IA) generativa, si apre una nuova via nel suo percorso: una nuova tecnologia che permette all’artista di trasformare un’immagine esistente, descrivendo ciò che si vorrebbe modificare e cosa si vorrebbe ottenere in un breve testo (un prompt). È così che nasce anche l’opera realizzata presso la Casa Circondariale di Varese “Allegoria della Libertà”.

In ottica di abbellimento degli spazi per concorrere al miglioramento della situazione detentiva verrà realizzato un murale presso la sala colloqui nei giorni 3 e 4 novembre 2024, con un progetto finanziato dal Lions Club Varese Prealpi.

«I detenuti avranno modo di incontrare l’artista prima dell’inizio della fase realizzativa – spiega il Funzionario Giuridico Pedagogico Serena Pirrello – L’artista spiegherà le fasi di realizzazione dell’opera ed il significato della stessa. Avere la possibilità di interfacciarsi con un artista di fama internazionale e poter ammirare in momenti emotivamente partecipati un’opera di speranza, sarà un valore aggiunto».

Parteciperanno all’inaugurazione i Funzionari Pedagogici Serena Pirrello e Domenico Grieco ed il Comandante di Reparto Salvatore Castelli. Sono stati invitati il Signor Prefetto, il Signor Sindaco, i Consiglieri Regionali, l’Ufficio di Sorveglianza di Varese ed altre Autorità.

«La collaborazione con Andrea Ravo Mattoni – sottolinea la Direttrice Carla Santandrea – È iniziata in occasione di una visita al museo di Masnago della sua recente prima mostra personale “Img2img”, avvenuta la scorsa primavera, insieme ad una rappresentanza di detenuti. Ravo è un artista di straordinaria bravura e di incredibile sensibilità verso temi particolari come quello del carcere. È un onore ospitare la sua opera in un luogo di particolare importanza come la sala colloqui della Casa Circondariale. Ringrazio Ravo per averci donato la sua “Allegoria della Libertà”, opera di straordinario valore, il suo staff e il Lions Club Varese Prealpi per aver colto l’importanza di questo progetto ed averne finanziato la realizzazione».