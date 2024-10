La domenica dello Yak: un pomeriggio di teatro, giochi e creatività per tutta la famiglia

Domenica 13 ottobre dalle 15.00 alle 17.00, un evento gratuito in cui le famiglie assisteranno (e prenderanno parte) a un’animazione teatrale

Lo Spazio YAK di Varese è pronto per ricominciare le sue attività dedicate alle famiglie. A partire da novembre, infatti, prenderà il via la seconda stagione di teatro ragazzi, con quattro appuntamenti dedicati ai bambini 6-10 anni e ai ragazzi 11-13 anni.

In attesa di scoprire quali artisti verranno ospitati sul palco di Piazza Fulvio de Salvo, gli artisti e le artiste di YAK invitano bambini, ragazzi e famiglie a un pomeriggio di teatro, giochi e creatività: la DOMENICA DELLO YAK.

L’appuntamento è per domenica 13 ottobre dalle 15.00 alle 17.00, un evento gratuito in cui le famiglie assisteranno (e prenderanno parte) a un’animazione teatrale a cura di Spazio YAK.

LO SPETTACOLO: IL POSTO GIUSTO

Come si fa a scegliere un luogo da chiamare casa, a cui volere bene, da curare giorno dopo giorno nonostante le difficoltà?

Una misteriosa Signora ha ingaggiato tre bizzarri personaggi chiedendo loro di assicurarsi che Spazio YAK sia il “posto giusto” per lei.

LE ATTIVITÀ

I personaggi coinvolgeranno i bambini in un gioco di esperimenti e immaginazione, per scoprire tutto ciò che il teatro può fare.

Al termine delle attività, verrà presentato il programma della nuova stagione di teatro ragazzi, con un messaggio speciale da parte degli artisti e artiste in cartellone.

INGRESSO GRATUITO

Spazio YAK, Piazza Fulvio de Salvo 6, Varese

INFO E PRENOTAZIONI: www.spazioyak.it/domenica-dello-yak