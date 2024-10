La famiglia è in trasformazione: un ciclo di incontri a Varese esplora i suoi nuovi orizzonti

Ritorna a Varese il ciclo di incontri dedicati ai temi della famiglia e delle relazioni interpersonali, intitolato “La famiglia come (forse) non l’avevi mai pensata“.

Giunto alla sua seconda edizione, il progetto – ideato dall’associazione Essere Esseri Umani con il patrocinio del Comune di Varese – propone otto appuntamenti che, da ottobre a maggio, esploreranno aspetti diversi della vita familiare, con incontri che si terranno in varie sedi cittadine.

«La famiglia è il nucleo portante della società, ma oggi vive grandi disagi – ha sottolineato Rossella Dimaggio, assessora alle pari opportunità – Sostenere la genitorialità è un atto politico, e per farlo è necessario partire da un’analisi dell’esistente, evidenziando sia i punti di forza sia le debolezze. Forse la prima cosa da ammettere è che la famiglia, così come la intendevamo una volta, non esiste più: ora esistono le famiglie, con tutte le loro diverse forme e sfide».

«Come clinici e terapeuti familiari, abbiamo assistito a un profondo cambiamento nella famiglia – ha confermato Marta Zighetti, psicoterapeuta e presidente dell’associazione Essere Esseri Umani – Ma comunque anche oggi, indipendentemente dalla forma che assume, la famiglia continua a rappresentare un porto sicuro, un punto di riferimento fondamentale per ciascuno di noi».

Per questo è nata l’idea di un intero ciclo di incontri che rifletta questo tipo di cambiamenti: incontri diretti a tutti e da tutti comprensibili: «Anzi, realizzati con la speranza che almeno qualcuno si riconosca in ciò che diremo – sottolinea Zighetti – Perchè questo non sentirsi unico o strano è il primo passo per la cura»

Il primo degli otto appuntamenti è previsto per il 15 ottobre, alle 18.30 nella Sala Matrimoni, con l’intervento di Marta Zighetti, che affronterà il tema dell’attaccamento e dell’amore, approfondendo “le radici invisibili dei nostri legami“. Seguirà, il 19 novembre al Salone Estense, l’incontro con Alberto Penna, che nell’incontro “Uomini che piangono poco: verso una riscoperta delle emozioni maschili” guiderà il pubblico verso una riscoperta delle emozioni degli uomini, spesso trascurate nella nostra cultura.

Il nuovo anno porterà altre tematiche di grande attualità e delicatezza: il 16 gennaio, Stefano Cirillo parlerà di violenza di genere e del ruolo che gli uomini devono assumere per affrontare il problema nell’incontro dal titolo: “La violenza di genere nella coppia è un problema di lui“. «Un incontro, questo, che è destinato non solo ai cittadini interessati al problema, ma anche ai colleghi, vista l’importanza del relatore».

Il 12 febbraio, invece, sarà dedicato alle famiglie LGBTQIA+, con un intervento di Federico Elio Calemme dal titolo “Famiglie LGBTQIA+: nuove famiglie o nuovi sguardi?“.

La riflessione si estenderà poi al ruolo dei padri lavoratori, il 19 marzo, con Cristina Di Loreto, in “Come stanno i padri lavoratori?” e alla gestione dei tradimenti nella coppia, l’11 aprile, con Paola Covini e Dante Ghezzi, con l’incontro “I molteplici tradimenti nella vita di coppia: rilanciare o chiudere?“.

Il ciclo si concluderà con due appuntamenti speciali: il 9 maggio, all’Auditorium S. Giovanni Bosco, verrà messa in scena “Una noche de luna“, una performance al ritmo del tango che racconterà una storia d’amore e passione; e il 14 maggio, al Salone Estense, dove Maria Chiara Gritti e Marta Zighetti rifletteranno su come “Non c’è io senza un noi: salviamoci insieme“, invitando a salvaguardare la dimensione sociale delle relazioni.

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico, con l’unica eccezione della serata dedicata al tango. «I cui proventi, però saranno destinati al progetto “Terapia sospesa” che stiamo portando avanti da tempo – spiega Marta Zighetti – Un modo per poter garantire la terapia anche a chi non se la può permettere, in particolare ai tanti giovani e giovani adulti in difficoltà».

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il numero 351 0499140.

IL PROGRAMMA

Ecco il programma della seconda edizione di “La famiglia come (forse) non l’avevi mai pensata”:

15/10 – Sala Matrimoni, ore 18:30: “Attaccamento e amore: le radici invisibili dei nostri legami” con Marta Zighetti.

19/11 – Salone Estense, ore 18:30: “Uomini che piangono poco: verso una riscoperta delle emozioni maschili” con Alberto Penna.

16/01 – Sala Matrimoni, ore 18:30: “La violenza di genere nella coppia è un problema di lui” con Stefano Cirillo.

12/02 – Sala Matrimoni, ore 18:30: “Famiglie LGBTQIA+: nuove famiglie o nuovi sguardi?” con Federico Elio Calemme.

19/03 – Salone Estense, ore 18:30: “Come stanno i padri lavoratori?” con Cristina Di Loreto.

11/04 – Sala Matrimoni, ore 18:30: “I molteplici tradimenti nella vita di coppia: rilanciare o chiudere?” con Paola Covini e Dante Ghezzi.

09/05 – Auditorium S. Giovanni Bosco, ore 18:30: “Una noche de luna: una storia al ritmo del tango”.

14/05 – Salone Estense, ore 18:30: “Non c’è io senza un noi: salviamoci insieme” con Maria Chiara Gritti e Marta Zighetti.

Tutte le serate sono gratuite, eccetto lo spettacolo di tango, e aperte al pubblico.