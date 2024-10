La Openjobmetis prova a invertire la rotta contro i tentacoli di Trento

La trasferta di Trento, sulla carta, non è senza dubbio l’occasione più semplice per la Openjobmetis di rompere il ghiaccio in campionato. I biancorossi vanno infatti ad affrontare domenica 13 (occhio all’orario: 16,30) una delle cinque squadre a punteggio pieno della Serie A: la Dolomiti Energia ha infatti battuto nettamente sia Reggio Emilia sia Venezia e intende proseguire nel proprio cammino davanti al pubblico amico.

Varese quindi è attualmente all’opposto rispetto alla squadra guidata dall’ex di turno Paolo Galbiati: due KO, uno in trasferta e uno a domicilio, con 223 punti al passivo a certificare un gruviera difensivo che ha fatto sobbalzare e preoccupare anche i tifosi più fedeli dei colori biancorossi.

A complicare le cose è un dato che mette apprensione alla vigilia del match: l’Aquila è la squadra che raccoglie più rimbalzi dell’intera LBA (44 di media), risultando molto efficace tanto in quelli difensivi (seconda) quanto in quelli d’attacco (quarta). La Openjobmetis, anche qui, è all’opposto visto che è penultima sia nel dato totale sia in quello difensivo e terz’ultima in attacco. Tutte cose note che balzano all’occhio anche senza spulciare le statistiche e sul quale coach Mandole promette di continuare a lavorare.

«Boxout, boxout, boxout» è il mantra durante il cinque contro cinque del venerdì (boxout è il termine inglese per definire il tagliafuori, l’azione necessaria per mettersi in posizione migliore per cogliere il rimbalzo) e c’è da sperare che il concetto sia entrato in testa alla truppa biancorossa, anche ai piccoli e alle ali con queste ultime troppo spesso deficitarie a questa voce. «In settimana ci siamo concentrati molto su questo aspetto – garantisce Mandole – Loro sono molto bravi a rimbalzo offensivo, noi abbiamo avuto problemi. Però credo anche che due partite non definiscano del tutto quelli che siamo».

Come indicato ieri in QUESTO articolo, parte delle fortune della Openjobmetis passano anche dalla convivenza tra Nico Mannion e Jaylen Hands. Non perché segnare sia un problema, ma perché è necessario che il flusso dei canestri sia più costante e più distribuito. E poi ci si aspetta anche una bella prova da parte di Davide Alviti: l’ala sarà in campo (la giornata di squalifica seguita all’espulsione con Tortona è stata pagata, il regolamento lo consente) e proverà a sorprendere la sua ex squadra. Magari dando continuità alla partita di domenica scorsa, decisamente positiva sino all’episodio con cui si è autoeliminato.

LA CLASSIFICA (dopo 2 giornate): Trento, Brescia, Tortona, V. Bologna, Trieste 4; Trapani, Milano, Scafati, Pistoia, Reggio Emilia, Treviso 2; Napoli, Venezia, Cremona, VARESE, Sassari 0.