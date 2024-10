La ragazza lo molla e lui va a rubare al supermercato: 19enne patteggia 6 mesi di condanna

Non riusciva a rassegnarsi all’idea di aver forse perso la fidanzata poiché la ragazza era andata in vacanza a Maiorca con un altro. Per questo aveva litigato con dei conoscenti e per sfogarsi nella notte tra il 16 e il 17 giugno scorso un 19enne era stato fermato dalle pattuglie delle squadre Volanti mentre tentava di rubare al Despar, supermercato di Varese.

Ora il ragazzo, difeso dall’avvocato Federica Esposito, ha patteggiato una pena a sei mesi. Il reato contestato è quello di tentato furto pluriaggravato (per via dei danni alle cose e per la minorata difesa dovuta all’orario notturno).

In sede di convalida dell’arresto, durante il rito direttissimo, il ragazzo aveva addotto come sua giustificazione appunto il fatto di vivere giorni di amarezza poiché vittima di una delusione amorosa, e che “gli era partito l’embolo”. Una sorta di sfogo che tuttavia egli è costato caro provocando l’attivazione della squadra volante della polizia di Stato entrata in azione e che ha fermato subito il giovane, finito in manette (erano le 3 di notte), e il giorno successivo di fronte al giudice monocratico di Varese che aveva convalidato l’arresto. Oggi si conclude dunque il rito per direttissima con la condanna a sei mesi concordata dalle parti.