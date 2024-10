Luci accese e pasti caldi alla mensa della carità di Varese: suore e volontari terranno duro fino a novembre

La prima buona notizia è il cancello aperto e la luce che ancora illumina la porta, segno che le suore della Riparazione e i tanti volontari impegnati stanno ancora svolgendo il loro prezioso servizio, anche nel giorno in cui era stata ufficialmente annunciata la chiusura della mensa della carità di via Luini a Varese.

Entrando in quel locale illuminato, in una serata che si è fatta buia presto, si può ascoltare dalla viva voce della suora e dei volontari che la stanno aiutando anche la seconda buona notizia: la mensa per i poveri resterà aperta fino a sabato 9 novembre, cioè fino al giorno prima dell‘inizio del servizio di cena solidale alla Brunella, che ha annunciato giorni fa di poter essere operativa solo a partire dall’11 novembre prossimo.

«Non potevamo lasciare scoperto per così tanto tempo quel servizio, così abbiamo deciso di proseguire fino all’avvio alla Brunella – spiega la madre superiora – L’unica cosa che speriamo adesso è che il tempo regga e non faccia troppo freddo, perché noi la caldaia non possiamo più accenderla». La caldaia da riparare, infatti, è stata “la goccia che ha fatto traboccare il vaso”, la notizia che ha costretto le suore a decidere la definitiva chiusura e l’abbandono del palazzo.

Il bel tempo serve, dunque, alla decina di suore della Riparazione e al centinaio di volontari che frequentano l’edificio – solo per servire il pasto di questa sera ne abbiamo visti cinque – per poter lavorare al suo interno per tutto il mese, dalla mattina alla sera, preparando i pasti freddi e cucinando il piatto caldo: un piatto che, se la Provvidenza vorrà, sarà giornalmente servito fino al 9 novembre.