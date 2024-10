L’uomo e la montagna, ad Azzate una serata con Matteo della Bordella

Matteo Pasquetto avrebbe compiuto 26 anni pochi giorni dopo aver perso la vita in montagna, il luogo che amava profondamente.

Era il 7 agosto 2020 quando morì in un incidente sul versante italiano del Monte Bianco, in Valle d’Aosta.

Per onorare il suo ricordo, il 27 gennaio 2021 è nata Casa Matteo, uno spazio pensato per “dare casa” a progetti e iniziative rivolte ad adolescenti e giovani, aiutandoli a esprimere i propri talenti.

Il Comune di Azzate ha organizzato una serata dedicata alla montagna e alla passione per l’alpinismo, per sostenere Casa Matteo. L’evento, intitolato “Uomini e montagne,” si terrà venerdì 15 novembre al Cinema-Teatro Castellani, in Via Acquadro 32.

La serata si aprirà con la mostra fotografica “Lo sguardo di Matteo Pasquetto sulla Montagna“, un viaggio visivo attraverso le bellezze e le sfide delle vette. Seguirà un’intervista condotta da Marco De Ambrosis, giornalista de La Prealpina, all’alpinista Matteo Della Bordella, grande amico di Pasquetto, che condividerà le sue esperienze e le emozioni delle recenti spedizioni. Immagini e video delle sue ascese offriranno al pubblico uno sguardo diretto sulle sue avventure.

L’ingresso è a offerta libera, e il ricavato sarà devoluto a Casa Matteo, per sostenere i giovani in difficoltà e favorire il loro accesso a una vita sociale e lavorativa dignitosa.

Informazioni utili

Data e Ora: 15 novembre, alle 20:30

Luogo: Cinema-Teatro Castellani, Via Acquadro 32, Azzate

Ingresso: Offerta libera