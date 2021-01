Casa Matteo Varese, uno spazio per i giovani della città

Casa Matteo Varese è nata nel 2020 per ricordare Matteo Pasquetto e vuole essere uno spazio per i giovani della città.

Matteo Pasquetto, 26 anni, Alpinista esperto, Guida Alpina di Varese, perde la vita per una banale caduta il 7 agosto 2020, dopo aver aperto la via “Il Giovane Guerriero” sulle Grandes Jorasses (Monte Bianco) con Matteo della Bordella e Luca Moroni,

Nasce così il Comitato Casa Matteo Varese con lo scopo di dare casa, appunto, a progetti, iniziative, attività per adolescenti e giovani, per aiutarli a liberare i loro talenti.

“Operiamo in rete con chi condivide con noi il desiderio di costruire insieme ai giovani e non solo per i giovani una vita buona, attiva, piena, gioiosa. Come è stata quella del giovane Matteo”, spiega il comitato che oggi entra a far parte dei nostri abbonati.