“Lupus in Fabula”: a Luino un convegno sulla presenza del lupo nelle Valli del Verbano

Venerdì 8 novembre, alle ore 17.00, Palazzo Verbania di Luino si prepara ad accogliere un convegno dedicato alla presenza del lupo nel territorio della Comunità Montana Valli del Verbano. L’evento, dal titolo “Lupus in Fabula”, è organizzato dalla Comunità Montana in collaborazione con la Provincia di Varese e l’Università degli Studi dell’Insubria, e si pone l’obiettivo di approfondire le modalità di gestione della specie in espansione.

Il programma del convegno prevede una serie di interventi tenuti da esperti del settore, con l’intento di fornire informazioni scientifiche e pratiche per conoscere meglio il lupo e sviluppare strategie efficaci di gestione della sua presenza nel territorio.

PROGRAMMA

Ore 17:00: saluti e apertura del convegno a cura di Simone Eligio Castoldi, Presidente della Comunità Montana Valli del Verbano

Ore 17:10: introduzione al convegno con Adriano Martinoli dell’Università degli Studi dell’Insubria

Ore 17:30: “Conosciamo il lupo: Biologia ed ecologia di una specie in espansione” presentato da Francesco Bisi, esperto dell’Università degli Studi dell’Insubria

Ore 17:50: “Supporto fattivo agli allevatori: strategie di prevenzione delle predazioni” a cura di Giovanni Bailo, specialista nella gestione dei conflitti uomo-lupo

Ore 18:10: “Monitoraggio sul territorio e verifica delle predazioni” con Francesco Miglierina della Provincia di Varese

Ore 18:30: intervento di Filippo Zibordi dell’Istituto Oikos, con la relazione “Lupus in Bufala: quando il lupo fa notizia”

Ore 18:50: discussione aperta: “Il branco a confronto”, con domande del pubblico e dibattito

Ore 20:00: chiusura del convegno con Marco Galbiati, Assessore Agricoltura e Foreste della Comunità Montana Valli del Verbano.

L’incontro si propone di offrire un quadro completo della situazione attuale, trattando argomenti che spaziano dalla biologia del lupo alle tecniche per mitigare i conflitti con le attività umane, fornendo così strumenti e conoscenze utili alla cittadinanza e agli allevatori.