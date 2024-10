Maria Giuseppina Grasso Cannizzo fa il pienone all’incontro di ottobre di Visionare

Per diventare famosa non ha avuto bisogno di realizzare molti progetti, o di avviarne di faraonici, perchè: «Nonostante abbia realizzato relativamente pochi progetti, il suo lavoro ha una profondità straordinaria – spiega Irace – Spesso, dietro le ristrutturazioni che fa c’è un’enorme quantità di pensiero e di fatica: sembra quasi che conti ogni vite, ogni passo per posizionare un elemento nel punto perfetto».

Il debutto di Visionare d’autunno ha avuto una architetta come protagonista, ma non sarà l’unica: «La mia intenzione è quella di invitare almeno un paio di architette e di mostrare la professione anche dal lato femminile – ha precisato Irace – Architette che si sentono magari molto coinvolte nei processi più umili della trasformazione quotidiana, come progetti per amministrazioni pubbliche “low budget” dove devi stare a controllare i capitolati al millimetro, perché non ci sono mai soldi abbastanza per fare le cose e che però poi alla fine riescono a farle bene. Vorrei affrontare l’architettura, dunque, come principio di cura».