Mastini, serata dolorosa: incompleti, imprecisi e battuti dall’Alleghe

Le assenze contano, soprattutto se a mancare nella tua squadra sono il primo marcatore, Franchini, ed il giocatore in grado di concedere sicurezza e stabilità alla squadra, capitan Vanetti. Ma bisogna ammettere che il Varese sconfitto in casa (1-2) dall’Alleghe ha giocato la peggior partita della stagione, tutte comprese.

No, la grinta non è mancata, soprattutto in alcuni giocatori capaci di mettere sul ghiaccio davvero tanto, e visto il roster ristretto e la conseguente mancanza di ossigeno. Quello che è mancato è proprio il gioco di squadra, che aveva accompagnato in crescita costante i Mastini sino alla scorsa partita. Tutto questo con il massimo rispetto per Alleghe, che ha giocato un’ottima gara grazie soprattutto all’impenetrabile Scola. Sta di fatto che perdere in casa con le Civette non era assolutamente previsto.

Oltre al gioco meno fluido, la cosa che ha pesato di più è certamente la mancanza di concretezza in power play sia in 5 contro 4, sia soprattutto nelle azioni di 5 contro 3, situazione questa che deve assolutamente essere migliorata. Pena la permanenza a metà classifica che, almeno sulla carta, non rispecchia il valore di Varese. Questi punti, come quelli persi con Dobbiaco, potrebbero pesare parecchio anche perché in maniera del tutto trasparente sarà difficile recuperare terreno con le squadre che stanno sopra i Mastini. Ora testa al prossimo turno, quando a Varese arriva Pergine che oggi ha riposato.

PRIMO INGAGGIO – Archiviata la sconfitta di Aosta i Mastini tornano sotto la volta dell’Acinque Ice Arena nella sfida contro l’Alleghe, squadra da sempre molto grintosa e combattiva che, nonostante occupi le parti medio-basse della classifica dispone di una difesa in proporzione poco perforata con un ottimo portiere. Pesanti assenze per Varese senza Vanetti, Franchini, Michael Mazzacane e Fornasetti. I galloni da capitano a Marcello Borghi.

LA PARTITA

I – Si parte in ritardo all’Acinque Ice Arena, per un problema alla porta della panca puniti. E’ Raimondi, schierato in prima linea assieme a Kuronen e Ghiglione, ad aver la prima occasione ma Scola è bravo a dire di no. Alleghe risponde subito, con Ganz che ha un ottimo disco che Perla mette in angolo. A 2:14 Vallazza stende Maekinen e va in panca dei cattivi, pochi secondi dopo l’Alleghe si fa sorprendere con un uomo in più di movimento fornendo l’occasione ai Mastini di giocare con due uomini di movimento in più. Poche idee e pure parecchio confuse non consentono ai padroni di casa di sfruttare l’occasione, gettando alle spine un’opportunità che si doveva concretizzare. A 6:25 sono i Mastini a giocare con l’uomo in meno, Pietro Borghi aggancia un avversario ed esce dal ghiaccio, anche Alleghe propone una manovra farraginosa in superiorità numerica, non impegnando mai seriamente Perla. Poco dopo metà periodo Kuronen offre un disco d’oro per Raimondi, che però manda alto sopra la traversa. Tilaro prova due discese solitarie, ma senza fortuna e poi va in panca punti, consentendo alle Civette di proporsi in avanti, ma Perla neutralizza con lo scudo. A 5′ dalla fine Ghiglione recupera di forza un disco in angolo mettendo al centro, ancora per Raimondi, che però non centra lo specchio. A 19:49 una gomitata di Fontanive consente a Varese di giocare due minuti scarsi in power play nel secondo periodo.



II – Il Varese che prova a forzare l’azione, ma l’uomo di movimento in più non basta per sbloccare il risultato, si torna in 5 contro 5. Varese che spinge, con Piroso che si invola verso la porta difesa da Scola, la aggira e sere in maniera magistrale Marcello Borghi che però in mischia non riesce a trovare l’angolo buono. Passa qualche minuto e Pietro Borghi, in netto ritardo ritardo su Podolskiy si fa espellere mettendo in ulteriore affanno i Mastini che ora sembrano in debito di ossigeno. Alleghe in azione di rimessa perde un disco che potrebbe essere d’oro, con Ghiglione che scambia con Kuronen: tiro, ma il pattino di un terzino devia la traiettoria verso la gabbia vuota. Pochi istanti dopo Matonti, anche lui in ritardo, aggancia un avversario mettendo in 5 contro 3 le Civette. Varese che riesce ad annullare, ma l’arbitro fischia come una locomotiva, stavolta è Makinen a 1’27” a sedersi in panca. Alleghe ci crede, e Makela ha il disco buono, solo un super Perla evita al capitolazione, riproponendo le sue migliori doti su ribattuta Moberg. Il gol degli ospiti è nell’aria e arriva a 28:17 grazie ad un fendente di Aleksandrov. Varese ancora con l’uomo in meno ed altro ossigeno da mettere sul ghiaccio per contenere la manovra degli avversari. Situazione di affanno che naturalmente genera problemi, come la deviazione di Makinen verso la propria porta, che solo l’istinto felino di Perla annulla.

Piroso prova la penetrazione centrale, costringendo l’avversario al fallo, con l’arbitro che fischia anche a favore di Kuronen per il secondo 5 contro 3 dei Mastini i quali, ancora una volta, gettano alle ortiche l’occasione di pareggiare le sorti. Altro power play Alleghe, che però non gli ospiti non concretizzano. Varese torna a spingere, Kuronen e Ghiglione agiscono di rimessa ma Scola si supera neutralizzando un tiro dalla cortissima distanza di Raimondi. Panca dei cattivi anche per Matonti, e i gialloneri devono spendere davvero tanto per contenere gli avversari.

III – Si torna sul ghiaccio con Varese che prova a riordinare le idee, anche se stasera la manovra semra opaca, la prima occasione capita però all’Alleghe, con Soppelsa che però trova preparato Perla. Gialloneri che si distendono, con Raimondi che serve Ghiglione, che da buona posizione impensierisce Scola, ancora una volta bravo a neutralizzare, pochi istanti dopo ci prova Maekinen, portiere battuto ma la traversa salva le Civette. Varese ancora in attacco, con Marcello Borghi che serve un disco d’oro per Piroso, il fendente è perfetto ma l’estremo difensore dell’Alleghe si supera ancora una volta. Varese ancora in power play, con Francesco Soppelsa che si prende 2′: assalto alla gabbia degli ospiti che nonostante i tentativi non porta frutti. In power play bisogna segnare, e Varese non sembra farcela. A 47:22 il bastone di Piroso, troppo alto, colpisce Moberg, che perde sangue, 2+2 la penalità comminata da Lottaroli. Assedio Alleghe che vuole chiudere la partita, ma il baricentro degli ospiti è troppo spostato in avanti, ne approfitta Schina che spazza cogliendo verso Scola che pasticcia con il bastone e così Marcello Borghi realizza l’1-1. Alleghe non subisce il contraccolpo, e prova la sortita vista la superiorità, ma Perla dice no. Finale che si preannuncia incandescente, con Shamardin che stende Pietro Borghi e va in panca, pochi istanti dopo Nicola Soppelsa mette il disco fuori dal ghiaccio, prendendosi due minuti per ritardo volontario del gioco: è l’occasione perfetta. Coach Glavic concede le sue indicazioni, con il diamante giallonero che si posiziona. Il power play stavolta, come tutte le precedenti di questa sera, non solo non funziona, ma innesca la cavalcata solitaria di Mäkelä che batte Perla e abbassa di qualche grado la temperatura dello stadio a 3′ dalla fine. Amarissima.