Mezzo chilo di cocaina in macchina, 31enne arrestato a Busto Arsizio

Viaggiava con mezzo chilo di cocaina in macchina. Un 31enne residente nel Milanese è stato arrestato nel pomeriggio del 3 ottobre dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio.

Gli agenti del commissariato bustocco hanno ricevuto informazioni relative alla presenza sospetta di alcune auto in una via periferica della città: una volta arrivati, hanno notato un’auto di colore nero di grossa cilindrata ferma in sosta, raggiunta di volta in volta da da altre auto i cui conducenti dopo brevi colloqui con l’autista ripartivano.

Continuando ad osservare l’auto segnalata, gli agenti della Polizia hanno notato uno scambio con il conducente di un’altra vettura. Seguito e fermato il guidatore del mezzo in un Comune del Milanese, i poliziotti hanno potuto confermare i propri sospetti. In macchina, nascosta sotto il sedile passeggero, hanno trovato un involucro in cellophane sottovuoto, avvolto con due calzini neri, contenente cocaina, per un peso netto di 504 grammi.

Il conducente, incensurato, è stato arrestato e presentato già nella mattinata di ieri (4 ottobre) all’udienza di convalida con rito direttissimo presso il Tribunale di Milano, che ha sottoposto il trentunenne alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza, rinviata a fine mese.