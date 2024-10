Motocross Malpensa, è il fine settimana del Campionato Italiano

Il mondo del motocross si prepara a vivere un fine settimana emozionante il 5 e 6 ottobre: la pista di Motocross Malpensa ospiterà infatti una delle tappe più attese del Campionato Italiano FMI Motocross per le categorie Pro-Prestige, Femminile 125, Ama e Over 40.

Piloti di alto livello provenienti da tutta Italia si sfideranno in una competizione che promette spettacolo, adrenalina e colpi di scena sul uno dei percorsi considerati più interessanti e affascinanti del panorama tricolore. L’evento di Malpensa va oltre la semplice gara: il format prevede che il weekend diventi una vera e propria festa per gli appassionati di motocross, con stand espositivi e la possibilità di vedere da vicino le moto scoprendo qualche segreto sulle tecniche di gara.

Il programma prevede al sabato le prove ufficiali e le qualifiche suddivise in diverse manches. Domenica il clou: cancelli aperti dalle 8 e moto in pista dalle 9,20. Le gare proseguiranno fino alle 13 quando è prevista la pausa per il pranzo; dalle 13,50 ci sarà la sessione pomeridiana mentre le premiazioni sono previste dalle 16.

Sabato l’ingresso alla pista è gratuito per l’intera giornata; domenica gli ingressi uomo-donna costano 10 euro, il ridotto per tesserata FMI 5 euro ed è gratuito per gli under 14 che però devono essere accompagnati da un adulto.