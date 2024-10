Nuovo appuntamento a Casa Paolo di Brezzo con “Il genio ribelle del novecento”

“La cultura non è mai turismo della mente. – La vita spirituale implica sempre questi due elementi: una scelta, e la fedeltà a quello che si è scelto. Così nell’amore, così nei nostri rapporti coi luoghi e con le cose (non li possediamo, se non ci dedichiamo a essi con costanza, senza intermittenze); così nel conoscere” Guido Morselli

Domenica 20 ottobre alle 18.00 Casa Paolo di Brezzo di Bedero si prepara ad accogliere un nuovo aperitivo con l’autore dedicato questa volta allo scrittore varesino d’adozione Guido Morselli (Bologna, 1912 – Varese, 1973) con Linda Terziroli, autrice della biografia “Un pacchetto di Gauloises, una biografia di Guido Morselli” (2019, Castelvecchi editore) e curatrice del volume “Gli ultimi eroi” con Giorgio Galetto e Fabio Pierangeli (2024, Il Saggiatore). Dialogherà con l’autrice il poeta e professore Silvio Raffo che con l’autrice ha fondato il Premio Morselli e ha creato la mostra permanente dedicata allo scrittore presso “La Casina Rosa” di Gavirate”.

Un pacchetto di Gauloises. Una biografia di Guido Morselli. Scomparso tragicamente la notte del 31 luglio 1973, Guido Morselli scrisse migliaia di pagine senza riuscire mai a trovare un pubblico di lettori. Tutti i suoi romanzi furono infatti pubblicati postumi, a partire dal 1974. Un pacchetto di Gauloises ripercorre la vita di Morselli, dai luoghi profondamente lombardi (Varese, Milano e Gavirate) in cui visse, cavalcò, scrisse, produsse il vino e costruì il suo buen retiro, alla Calabria della Seconda Guerra Mondiale, alla Germania, arrivando fino all’America del Vermont, dove l’autrice ha incontrato Mario, il fratello dello scrittore. Emergono così le tappe fondamentali di un’esistenza travagliata, vissuta ai margini dei cenacoli letterari con l’aspirazione di essere apprezzato dagli editori senza adottare scorciatoie, mentre si svelano persone e vicende finora sconosciute. Queste pagine tratteggiano un volto nuovo di un intellettuale-filosofo dotato di straordinaria acutezza, ma anche appassionato del mondo e dei suoi piaceri e dedito alla cultura in senso autentico, secondo la massima che amava ripetere: «La cultura non è di chi sa, ma di chi apprende».

Gli ultimi eroi raccoglie per la prima volta narrazioni in cui, come solo nelle sue opere più alte, la sua invenzione si libera, dando vita a realtà alternative e a commoventi ritratti umani: da un Mussolini che si trasforma per amore in leader democratico all’incontro fra Pio XII e uno Stalin che vuole sostituirlo con un sosia; dall’ultima grottesca resistenza di un gruppo di soldati nazisti fuggiti da un manicomio a un comico tentativo di far finanziare agli americani l’Unità d’Italia. Fantasmagorie proiettate sul muro da una lanterna magica, la cui luce ci permette di osservare per una volta, una volta ancora, l’incredibile talento di un maestro nascosto.

Guido Morselli (1912-1973). Riconosciuto tra i grandi scrittori italiani del secondo Novecento, con tratti di assoluta originalità, Guido Morselli è autore quasi interamente postumo. Dopo una serie di illustri – il più noto è quello del contemporaneo Italo Calvino – e frustranti rifiuti, Morselli decide di farla finita con la letteratura e la vita a Varese nella notte tra ill 31 luglio e il primo agosto del 1973. Dall’anno successivo comincia, grazie all’editore Adelphi, la scoperta e la pubblicazione della sua opera, iniziando da Roma senza papa fino a giungere al capolavoro Dissipatio H.G.

Linda Terziroli (Varese, 1° settembre 1983) ha collaborato con La Provincia di Varese, Lombardia Nord-Ovest, Treccani, Linkiesta e curato i libri Guido Morselli Lettere ritrovate (Nem), Una rivolta e altri scritti (Bietti), Guido Morselli un Gattopardo del Nord (Macchione) e il racconto inedito Il Grande Incontro (De Piante Editore). Nel 2019, ha pubblicato la biografia Un pacchetto di Gauloises, per Castelvecchi. Nel maggio 2020, ha partecipato, con un racconto inedito, Il bambino in mongolfiera, al progetto editoriale Aut libri aut liberi. Otto racconti al tempo della peste (De Piante Editore). Nel luglio 2020 ha pubblicato un romanzo storico di ispirazione artica, La casa svedese. Nel 2023 un suo romanzo è stato selezionato tra i 12 finalisti alla VI edizione del Premio Neri Pozza. Nel 2024 ha pubblicato con Giorgio Galetto e Fabio Pierangeli Gli ultimi eroi, tutti i racconti di Guido Morselli per Il Saggiatore. Insegna lettere all’Istituto Anna Frank di Varese e scrive di libri e di cultura su Pangea.news.

Silvio Raffo. Poeta, traduttore, saggista e drammaturgo, ha al suo attivo più di dieci romanzi, tra i quali La voce della pietra (già finalista al Premio Strega nel 1997, ora Elliot, 2018) da cui è stato tratto il film omonimo di Eric Howell con Emilia Clarke; Il segreto di Marie-Belle (Elliot, 2019), vincitore del Premio Lord Byron; Lo specchio attento (Elliot, 2020), e Gli angeli della casa (Elliot, 2021). Ha curato per Elliot L’amore che non osa, che presenta per la prima volta in Italia le poesie di Alfred Douglas, Natura, la più dolce delle madri, una raccolta delle poesie di Emily Dickinson, e ha scritto la biografia poetica Io sono nessuno. Vita e poesia di Emily Dickinson. Per Castelvecchi ha curato l’antologia della poesia italiana contemporanea, Muse del disincanto (2019). Ha vinto prestigiosi premi e collabora a trasmissioni radiofoniche e televisive.

Dopo la presentazione l’Associazione Casa Paolo intratterrà il pubblico con un momento conviviale. Ingresso libero.