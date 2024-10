Prevenzione incendi e sicurezza sismica nelle RSA, convegno a Laveno Mombello

Venerdì 11 ottobre, alle 14, presso la sede della Fondazione Bassani di Laveno Mombello si terrà un convegno sulla prevenzione incendi nelle RSA, tema di grande importanza per il settore. L’evento, organizzato da Uneba Regione Lombardia e Uneba Varese con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello, punta a fornire uno spazio di confronto tra le normative vigenti e le realtà operative delle strutture sociosanitarie.

Il programma del convegno, dal titolo “Rischio incendio e vulnerabilità sismica nelle RSA: tra leggi e realtà“, prevede una serie di interventi da parte di esperti e rappresentanti istituzionali. Si discuterà delle difficoltà di attuare piani di emergenza, considerata la presenza di ospiti con compromissioni fisiche e cognitive che rendono complesse le procedure di evacuazione. Saranno inoltre affrontati i temi della certificazione sulla valutazione del rischio sismico e delle carenze strutturali degli edifici.

Tra i relatori ci saranno rappresentanti dei Vigili del Fuoco, esperti in materia di sicurezza strutturale, e figure del settore legale che illustreranno le responsabilità penali in caso di mancato rispetto delle normative.

Al termine del convegno, intorno alle 18, sarà presentato il nuovo ospedale di comunità, il primo in Lombardia a essere integrato in una RSA. La presentazione avverrà in modo informale, senza cerimonie ufficiali, per concludere una giornata dedicata alla sicurezza e alla prevenzione.

Programma del convegno

Ore 14

Saluti istituzionali:

Carlo Sironi, Presidente Fondazione Menotti Bassani Onlus

Luca Carlo Maria Santagostino, Sindaco di Laveno Mombello

Luca Trama, Presidente Uneba Varese

Luca Degani, Presidente Uneba Lombardia

Salvatore Gioia, Direttore generale ATS Insubria

Emanuele Monti, Presidente commissione welfare Regione Lombardia

Ore 14.30

“Le norme all’esercizio in materia di prevenzione incendi”

Dott. Ing. Silvio Rizzelli, Comando dei Vigili del Fuoco Varese

Ore 15

“Le responsabilità penali”

Annalisa Palomba, Magistrato giudicante Corte Appello di Torino

Prof. Avv. Leonardo Salvemini, esperto di evoluzione legislativa

Ore 16

“Attività di vigilanza e controllo”

Dott. Marco Abbiati, Direttore f.f. SC Accreditamento e Controllo Sociosanitario di ATS Insubria

Ore 16.30

“La struttura come elemento primario di protezione”

Francesco Luglio, Studio di progettazione T&A

Ore 16.50

“Autonomia gestionale del sistema sicurezza”

Claudio Bossi, R.S.P.P. Cav. Menotti di Cadegliano Viconago

Ore 17.10

“Rappresentanza e sicurezza”

Ivano Ventimiglia, Responsabile dipartimento ambiente salute sicurezza CGIL Varese

Ore 17.30

“Requisiti di protezione antisismica delle strutture sociosanitarie e obblighi di verifiche tecniche”

Dott. Ing. Riccardo Aceti, libero professionista e professore a contratto del Politecnico di Milano

Avv. Federica Violini, Avvocato del foro di Milano

Ore 18

Aperitivo e presentazione informale del nuovo ospedale di comunità.