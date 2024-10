Ribaltamento sull’autostrada Pedemontana tra l’A8 e Solbiate Olona

Incidente stradale con ribaltamento del veicolo nel comune di Solbiate Olona sulla A36 al km3 in direzione A9. Il mezzo veicolo si è ribaltato all’interno della galleria sulla autostrada Pedemontana.

Sul posto sono intervenuti, verso le 14:30, due squadre di vigili del fuoco da Busto-Gallarate e da Saronno con due autopompe. Il conducente è in gravi condizionii vigili del fuoco, l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Varese in “codice rosso”. È stato soccorso un uomo di 91 anni, rimasto ferito ma non in gravi condizioni.

L’incidente e i successivi soccorsi hanno causato rallentamenti.