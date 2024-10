Rifiuti abbandonati a Morazzone, “se vedete denunciate”

Ennesimo caso di abbandono di rifiuti a Morazzone. La situazione – dice l’amministrazione – è particolarmente frustrante considerando che abbiamo messo in campo numerose misure preventive, come l’installazione di telecamere di sorveglianza, multe ai trasgressori e fatto ripetuti appelli al senso civico.

«Nonostante la presenza di un servizio di raccolta regolare, continuiamo a riscontrare situazioni di degrado che danneggiano l’ambiente e il decoro della nostra città.

È doveroso ricordare che l’abbandono dei rifiuti costituisce un reato ambientale, punibile con sanzioni sia amministrative che penali».

«Gettare i propri rifiuti nei cestini pubblici comunali non esenta in alcun modo dal pagamento della Tari» dice il sindaco Mazzucchelli. «Il servizio di raccolta porta a porta è perfettamente funzionante e a disposizione di tutti i cittadini, così come sono operative le isole ecologiche comunali per il conferimento di rifiuti speciali e ingombranti».

L’amministrazione comunale ribadisce che non intende più tollerare questi comportamenti e procederà con un’intensificazione dei controlli e delle sanzioni nei confronti dei trasgressori.

«L’ambiente è la nostra casa comune: proteggerlo è un dovere di tutti. Chi abbandona i rifiuti non danneggia solo il territorio, ma l’intera comunità. Insieme possiamo e dobbiamo fare la differenza» aggiunge la consigliere capogruppo Aurora Preleci, con deleghe all’ambiente, «serve l’aiuto di tutti! Il Comune di Morazzone fa la sua parte, ma è necessario che ciascuno di noi adotti comportamenti corretti. Non solo. È necessario diventare dei veri e propri “controllori ambientali, evitando di girarci dall’altra parte quando qualcuno trasforma in discariche a cielo aperto i luoghi nei quali viviamo. Farete un favore all’ambiente ma anche alle vostre tasche».

«Se vedete qualcuno nell’atto di abbandonare i rifiuti, denunciatelo tempestivamente alle autorità competenti. Quando l’abbandono dei rifiuti verrà percepito, e non solo punito, come reato, allora deturpare il territorio sarà molto meno conveniente».