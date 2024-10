Secondo appuntamento a Brinzio con gli Antichi Organi 2024

La rassegna “Antichi Organi”, giunta alla 44esima edizione, torna per la seconda volta a Brinzio. La chiesa parrocchiale dei SS Pietro e Paolo (piazza Galvaligi) è onorata di essere parte del cartellone concertistico che dal 1981 valorizza gli organi della provincia di Varese, “patrimonio d’Europa”.

Per l’occasione sarà il maestro Marco Cadario ad esibirsi sull’organo costruito nel 1876 dalla bottega di Eugenio Maroni Biroldi. Di seguito il programma:

* NICCOLÒ MORETTI (1763–1821): Sonata in Re maggiore ad uso Sinfonia

* GAETANO VALERJ (1760–1822): Sonata VI Siciliano–Adagio

* LUIGI GHERARDESCHI (1791–1871) Gran marcia per organo

* GIUSEPPE GHERARDESCHI (1759–1815) Sonata per organo a guisa di banda militare che suona una marcia

* GIACOMO PUCCINI (1858–1924) Seconda suite per organo

* CESARE BIANCHI (XIX sec.) Sinfonia per organo op. 2

* FELICE MORETTI “P. DAVIDE DA BERGAMO” (1791–1863) Elevazione in La maggiore – Sinfonia in Re maggiore

Info sull’organo: https://parrocchiabrinzio.altervista.org/organo/

Qui il foglio di sala: https://ibb.co/27XzYgj