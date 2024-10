Somma si gode il gol e la vittoria della Pro Patria: “La forza è del gruppo”, Colombo: “Tutta la squadra sta crescendo”

La Pro Patria fa il bis e, dopo la vittoria contro la Clodiense, fa suo anche il derby contro il Lecco vincendo in rimonta per 2-1, centrando il quinto risultato utile consecutivo.

COLOMBO 1 – Nel primo potevamo fare meglio: in alcune situazioni siamo stati un po’ pigri, abbiamo camminato in campo. Nel secondo tempo abbiamo accorciato la linea e lì si è vista la voglia di andare in avanti. Questo fa la differenza: se siamo corti come squadra possiamo dare fastidio a tutti. Noi ci difensiamo di squadra e quando attacchiamo dobbiamo essere equilibrati.

COLOMBO 2 – Lo dicevo già l’anno scorso, quando si parlava di modulo, è l’atteggiamento a fare la differenza. Nel primo tempo siamo stati un po’ troppo rinunciatari, abbiamo pensato a essere più belli e questo ci ha resi lenti nel giocare la palla e sotto ritmo. Inoltre abbiamo sofferto su situazioni in cui non dovevamo soffrire, e sul gol penso che dovevamo muoverci meglio sulla linea e sono gli errori che in questa categoria si pagano. Nella ripresa abbiamo cambiato il ritmo e l’energia che c’era in campo, gli episodi ci sono girati bene ma si vedeva che il gioco era in mano nostra.

COLOMBO 3 – La squadra sta bene e si vede anche quando cambiamo modulo. La cosa bella è che siamo dentro tutti. Tutti stiamo crescendo e migliorando in tutti reparti. Se l’atteggiamento è questo non posso che essere contento. Anche quando non vincevamo non ero preoccupato, perché vedevo le cose giuste ed è la cosa più importante in una squadra di calcio. Solo due cambi? Non volevo toccare niente. Sono felice di aver vinto davanti ai nostri tifosi, so quanto ci tenevamo alla partita.

SOMMA 1 – Sono contento perché il goal innanzitutto ha portato la vittoria. So quanto lavoriamo in settimana, quanto fatto in ritiro e fin qui. Penso che la vittoria sia la giusta ricompensa a noi ragazzi e allo staff che lavoriamo tutti i giorni. Sono ancora più felice se penso che i tre punti sono arrivati con un mio goal, ma la cosa fondamentale sono i tre punti.

SOMMA 2 – Le critiche a inizio stagione? Nel calcio ci sono, l’importante è crescere e non farsi buttare giù. Io sono una persona che lavora tanto, il calcio è questo: ci sono le critiche e ci sono gli elogi, se stiamo ad ascoltare tutti quelli che parlano non ne usciamo più. Bisogna lavorare a testa bassa, e basta. Sappiamo che non abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma avevamo ancora 45′ per ribaltare la gara. Nella ripresa abbiamo iniziato a vincere più duelli e le seconde palle. Siamo stati bravi a portare l’espulsione dalla nostra parte. L’atteggiamento con più fiducia e aggressività ha fatto la differenza.

SOMMA 3 – L’emergenza infortuni? Da certe situazioni se ne esce con la forza del gruppo: se manca qualcuno c’è sicuramente qualcuno pronto al suo posto. Magari ci limitano per quanto riguarda i cambi, però noi sappiamo che chi va in campo è pronto e merita di giocare. Se gioco meglio col 352? Usiamo entrambi sia il 343 sia il 352 con praticamente gli stessi interpreti con qualche movimento diverso tra la mezzala e la trequarti.