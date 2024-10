Tra decorazione e restauro, un artistico viaggio nel tempo in un elegante palazzo milanese

Un artistico viaggio nel tempo in un appartamento milanese che può essere definito come “L’ordine e la luce”. È il progetto che è stato attuato con l’intervento di decorazione di interni e restauro conservativo in un appartamento di Milano di 400 metri quadri. Il progetto nasce dalla visione dell’architetto Michela Bianchi Porro, progettista e direttore dei lavori, che avvalendosi della collaborazione dello studio di Milena Maesani restauro e alta decorazione ha eseguito la ristrutturazione di un prestigioso appartamento di oltre 400 mq. in un elegante complesso milanese di inizio secolo scorso.

«L’intervento vede rinnovati spazi con arte e maestria, ove si conserva il sapore storico di alcuni elementi introducendone di nuovi – raccontano dallo studio Maesani -. Il focus è l’armonia dell’insieme, la luce degli spazi, la valorizzazione e la profonda sintonia di forme e materiali provenienti da differenti linee temporali e di differente datazione. Il progetto, oltre all’aggiornamento degli apparati strutturali della casa, ha visto il restauro dei vari soffitti, per l’esattezza in sei differenti sale e delle opere strutturali di rilievo artistico».

«La complessità del progetto vede la realizzazione di un dialogo tra i differenti stili, l’origine infatti presentava uno spazio contraddistinto da differenti ordini. Per rendere l’idea: immaginatevi tante case diverse una dentro l’altra» spiega la restauratrice Milena Maesani.

L’architetto Michela Bianchi Porro ha progettato e reso possibile questa visione di insieme degli spazi, avvalendosi della collaborazione della squadra di restauratori dello studio di Milena Maesani «operando e seguendo in empatia con la filosofia della luce – proseguono dallo studio -. Questo è stato possibile attraverso le competenze trasversali nell’ambito del restauro e della decorazione che hanno permesso di dare il corretto valore e il linguaggio originale, a quello che era la lettura corretta di questi tipi di soffitto».

L’ intervento ha dato sapore a quelle che sono le tracce del passato, creando una simbiosi perfetta tra questi elementi e l’inserimento di elementi e complementi d’arredo moderni. «Il codice condiviso che si utilizza per questa tipologia di conservazione è quello che include un dialogo e una sinergia perfetta tra architetto e restauratore, dove accade la trasformazione – raccontano dallo Studio di restauro -. La caratteristica di questo appartamento è proprio l’originale disarmonia e la differenza che c’è tra un soffitto e l’altro, quindi tra un salone e l’altro. Uno è caratterizzato dai gessi in bassorilievo bianchi con figure geometriche ad incastro, l’altro realizzato con figure allegoriche e segni zodiacali, il terzo presenta un affresco ed il quarto un soffitto a cassettoni elaboratissimo realizzato a tempera».

Uno dei soffitti che merita in assoluto più attenzione è il soffitto del salone dell’entrata principale: un soffitto affrescato con segni zodiacali e figure allegoriche. «Qui è stato realizzato un intervenuto di recupero mirato dell’apparato decorativo, dopo una ricerca e adeguata e analisi stratigrafiche atte a comprendere il tono ed il colore originale dei dipinti a olio su soffitto a muro. Si può pensare che i dipinti fossero stati realizzati negli anni ’30, riflessione maturata dopo aver trovato una testimonianza concreta, ovvero uno splendido graffito che abbiamo restaurato, al di sopra di un camino, dove è stata recuperata anche la data e il nome dell’autore (” Valli G.P. 1930″). Il graffito raffigurante un guerriero romano è stato restaurato attraverso un’adeguata pulitura ed il reintegro di alcune parti mancanti, regalando una splendida luce all’ intero salone. A completare l’intervento è stata fatta anche una riflessione sull’oggettistica e sul restauro di opere mobili come alcune significative opere d’arte, che vanno a completare questa pregiata dimora nel cuore di Milano».

«Viaggiare nel tempo si può: ristrutturare un ambiente antico è un’opportunità unica per creare uno spazio che vive passato e presente – conclude Milena Maesani -. Questo progetto è la dimostrazione di come partendo dalla ricerca e da uno studio approfondito si possono nello stesso spazio, preservare gli elementi originali (scelta importante per dare carattere all’ambiente e rispettarne l’integrità storica), che inserire elementi più moderni, creando un equilibrio tra estetica, raffinatezza, confort e funzionalità».