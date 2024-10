Un successo la raccolta promossa dalla Croce Rossa di Varese, Tradate e Gazzada per rifornire il magazzino

Quasi 8,5 chili di alimenti raccolti grazie alla generosità di molti varesini. È più che positivo il bilancio della giornata di raccolta promossa dalla Croce Rossa, Comitato di Varese, Tradate, Gazzada Schianno, fuori da numerosi principali supermercati del territorio.

«Non ci sono parole per descrivere l’immensa generosità dimostrata sabato scorso – commenta in una nota il Comitato di Croce Rossa – In un solo giorno, grazie alla partecipazione calorosa dei cittadini, sono riusciti a riempire il magazzino con 8.500 Kg di alimenti che permetteranno di sostenere le 130 famiglie in difficoltà che seguono sul nostro territorio. Insieme possiamo fare tanto, anzi tantissimo».

L’iniziativa era stata promossa per rifornire il magazzino con cui si realizzano i pacchi da portare alle famiglie seguite dal Comitato: «Voi cittadini, avete risposto alla loro richiesta d’aiuto con una solidarietà che ha superato ogni aspettativa. I vostri sacchetti, pieni di generosità e umanità, hanno fatto la differenza.

Un ringraziamento speciale va anche agli instancabili 90 volontari del Comitato, che hanno lavorato senza sosta in 12 punti vendita della città e provincia, gestendo la logistica e l’organizzazione con dedizione e cuore. È stata una giornata faticosa, ma che ha lasciato un segno profondo in tutti.

Questa raccolta alimentare è stata un vero esempio di ciò che possiamo fare quando una comunità si unisce per il bene comune. Insieme possiamo fare tantissimo e ieri ne è stato un esempio tangibile».