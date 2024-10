Variante 341 a Samarate, “non togliete le uscite, si può ricavare la via per ospedale unico””

«Grazie alla 341 si può realizzare anche il collegamento con la zona del futuro ospedale unico, se si rivede il progetto a Verghera». Convinzione di Eliseo Sanfelice, ex amministratore comunale, oggi amministratore di pagina social (Bacheca Civica Samarate), che commenta così il parere sulla Variante 341 che l’amministrazione sta studiando e che va in consiglio mercoledì 30 a sera.

Il parere delineato dalla maggioranza di centrosinistra chiede più tratti in galleria e stralcia lo svincolo Samarate Centro (via Ollearo) e semplifica l’uscita Samarate Sud, per ottenere un minore impatto ambientale e consumo di suolo.

Scelta sbagliata, dice Sanfelice: «Alla fine Samarate sarà solo penalizzata da questa scelta, perché chi deve raggiungere Verghera o Samarate dovrà comunque usare l’uscita della 336 oppure scendere sulla nuova strada fino a San Macario».

Sanfelice è convinto che invece sia una scelta di buonsenso lavorare almeno sullo svincolo di Verghera, che oggi è connesso con la superstrada 336 per Malpensa, ma potrebbe essere allacciato anche alla viabilità samaratese, tra Verghera e Cascina Tangit.

E non solo: «Nessuno si è posto il problema del collegamento con il futuro ospedale unico che purtroppo sarà realizzato su terreni verdi tra Gallarate e Busto. L’ospedale è a due passi dal territorio samaratese e anche dalla uscita della 341. Non si può pensare ad un collegamento diretto?».

Sanfelice peraltro rimarca di essere stato contrario all’opera: «Sono stato tra i primi a portare in piazza la questione in modo critico, insieme con Ilaria Ceriani segretario del Pd e Bosello di Città Viva. Ma oggi è chiaro che si farà e bisogna ottenere miglioramenti e un vantaggio per Samarate».