Veni, Alviti, Vici. Davide è bollente, Libro dà la scossa ma Kao affonda

AKOBUNDU EHIOGU 4 (IL PEGGIORE) – Aveva regalato lampi interessanti, altre volte. Poi si è spento e contro Pistoia non ha neppure trovato qualche balzo da highlight. Il nulla rivestito dal niente: appena 3 punti, appena un rimbalzo, mentre nei numeri rossi ci sono 4 falli che lo tolgono presto dalla partita. Ed è un bene, perché Kao così è dannoso mentre Fall tiene il punto. Ora però c’è da chiedersi se, davvero, val la pena continuare con lui se dovesse arrivare Spencer o Paulicap. O non sia meglio pensare a una sostituzione secca.

Galleria fotografica Openjobmetis Varese – Estra Pistoia 4 di 34

HARRIS 6 – Avevamo quasi pronta una pagella positiva, ricca di aggettivi luminosi, perché fino ai minuti conclusivi il dinoccolato Jordan aveva fatto tutto bene. 14 punti, poche avventure fuori bolla, una certa attenzione in difesa e via dicendo. Poi la bizzarra idea di lasciagli palla in mano nei momenti cruciali, una mossa che chiunque lo ha visto in precampionato avrebbe evitato. Chiunque tranne Mandole che, accidentalmente, è l’allenatore della squadra. E così Harris deraglia, regala, forza e spinge Pistoia alla rimonta.

ALVITI 8,5 (IL MIGLIORE) – Si narra che, arrivato a casa, ha fatto per aprire il cancelletto e ha fuso le barre di metallo, viste la mani torride. Momenti di onnipotenza assoluta al tiro da 3 punti ma non solo: sei triple, 29 punti, colonne di destra piene zeppe di risultati, ovvero 5 rimbalzi e 4 recuperi. In estate ha faticato a entrare nei meccanismi, oggi è stato perfetto anche nei movimenti senza palla.

MVP Confident per i lettori della #direttaVN con il 74,6% delle preferenze.

GRAY 7 – Dimostra, pur tra alti e bassi, che la scelta a suo favore e a discapito di Brown alla fine è corretta. I bassi sono al tiro: ci prova dall’arco ma va a farfalle, 0 su 6. Però è una via di mezzo tra la pantera e la volpe a rimbalzo d’attacco e converte una serie di palloni in punti pesanti. Si gasa anche in retroguardia dove contiene più volte le folate pistoiesi. Bonus track: segna un canestro con un… passaggio, alzando palla per Kao e trovando il fondo della retina. Mica roba da tutti i giorni.

LIBRIZZI 7,5 – Maltrattato dalla difesa avversaria con la complicità degli arbitri, dopo il primo timeout dà la scossa ai compagni con una tripla e tre liberi a segno. La serata di Varese cambia da lì in avanti, anche se Mandole gli dà 22′ nonostante Matteo punga anche in difesa. Un delitto tenerlo seduto negli ultimi 2′ di partita e per questo ritocchiamo il voto all’insù.

FALL 6,5 – Sarà che accanto a Kao, stasera, anche un paracarro sarebbe sembrato Shaquille O’Neal, però il buon Aka esce da protagonista dal parquet. Ha senso della posizione, si sporca le mani quando è necessario bussare l’avversario di turno, ha coraggio di tenere il campo quando il compagno di reparto lascia la contesa. Un solo punto, ma pesante, dopo il fallaccio di Saccaggi a 15” dalla fine, +4 di plus-minus. Bravo.

HANDS 6 – Scrive 24, e in quel dato c’è la cosa migliore e più utile dell’intera serata perché, senza quelli, forse sarebbe andata diversamente. Però la partita di Jaylen non è memorabile: fatica quando deve lavorare in regia, lascia sul ferro due liberi fondamentali, si ferma a 2 assist a fronte di 5 perse. Insomma: senza Mannion non si cala fino in fondo nei panni del risolutore, come ci si aspettava.

JOHNSON 5 – Sognavano tutti un ritorno migliore per “Nino” che dopo l’ovazione ricevuta alla presentazione manda in campo il gemello scarso. Colleziona errori dall’arco e questo, probabilmente, è condizionante per la sua partita. Trova un paio di volte gloria in avvicinamento, chiude con 6 punti e senza squilli. Ma il suo valore è altro: lo aspettiamo.