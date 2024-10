VolontariEtà: Croce Rossa di Varese invita i ragazzi dagli 8 ai 13 anni per “fare la differenza”

Il Comitato di Croce Rossa Italiana di Varese annuncia il ritorno del progetto 8-13 “VolontariETÀ: non c’è età per fare la differenza!”, un’iniziativa pensata per coinvolgere i giovani tra gli 8 e i 13 anni in attività che promuovono il valore del volontariato e della solidarietà.

A partire dal 16 novembre, ogni due sabati pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:30, i giovani partecipanti si riuniranno presso la sede della Croce Rossa Italiana di Varese, in via J. Henry Dunant 2, per vivere esperienze educative e divertenti, sviluppando competenze e sensibilità che li avvicineranno al mondo del volontariato.

Un’opportunità unica per i più giovani: attraverso giochi di squadra, laboratori artistici e teatrali, attività creative e momenti di riflessione, i ragazzi non solo si divertiranno ma impareranno il significato profondo dell’essere volontari. Il progetto mira a educare i giovani su come fare la differenza, anche in tenera età, in Croce Rossa Italiana e nella propria comunità.

Il progetto si articola così:

Quando: Due sabati al mese, dalle 14:30 alle 17:30

Dove: Sede Croce Rossa Italiana – Varese, via J. Henry Dunant 2

Primo incontro: Sabato 16 novembre 2024

“VolontariETÀ” offre un ambiente sicuro e stimolante in cui i ragazzi possono esplorare il volontariato in modo creativo e interattivo, costruendo amicizie e condividendo momenti speciali con coetanei e volontari della Croce Rossa Italiana.

Iscrizioni e informazioni:

Per iscriversi o ottenere maggiori informazioni, basta scrivere a ottotredici@crivarese.it.