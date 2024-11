A Cardano al Campo una messa per i parà morti alla Meloria

Paracadutisti e parenti delle vittime ricordano i Caduti nella “tragedia della Meloria” del 1971: sabato 23 novembre è stata celebrata una Santa Messa in piazza Carù a Cardano al Campo, la cittadina vicino a Malpensa dove risiedeva Danilo Dal Zotto, giovane paracadutista di leva, ventenne.

Al termine della funzione Gian Maria Molon, commilitone di Danilo, ha recitato la preghiera del paracadutista ed ha ringraziato il Parroco Don Aldo Mascheroni che ha celebrato la messa, nonché l’amministrazione cardanese, il sindaco Lorenzo Aspesi ed il consigliere Tomasini Valter per aver fattivamente collaborato alla posa della targa dedicata al parà residente a Cardano.

Lo scrittore Lamberto Pietro, autore del libro Tragedia della Meloria Gli angeli dimenticati ,in un clima di profonda commozione ha ricordato i momenti salienti di quella che è stata la più grande sciagura della storia militare italiana in tempi di pace.

La tragedia della Meloria

La tragedia del 1971 prende il nome dagli scogli della Meloria, al largo di Pisa. Fino ad allora legato ad una decisiva battaglia navale medievale, il nome della Meloria divenne sinonimo di una grande tragedia per i paracadutisti italiani della Folgore: il 13 novembre 1971 un C-130 inglese impegnato nell’esercitazione Nato Stream e diretto in Sardegna si inabissò al largo di Livorno, pochi minuti dopo la partenza dall’aeroporto di Pisa. Morirono 46 paracadutisti e sei inglesi membri dell’equipaggio del velivolo. Un altro parà morì durante le operazioni di ricerca e soccorso nelle ore successive lo schianto in mare.