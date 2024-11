A Origgio il concerto dell’arpista Agatha Bocedi

La giovane arpista Agatha Bocedi vi aspetta all’Oratorio Femminile di Origgio martedì 3 dicembre alle ore 21:00. Emiliana, la Bocedi non è solo un‘ottima virtuosa ma anche compositrice. Nonostante la sua giovane età, accanto ai brani originali per arpa, Agatha Bocedi propone brani scritti da lei stessa. L’evento è organizzato da Fondazione – La società dei concerti.

Programma:

• F. Poenitz, Todestanz Der Willys

• M. Tournier, da Sonatine op. 30 “Allègrement, Calme”

• B. Smetana, The Moldau (trascriz. H. Trneček)

• Melodie Irlandesi, Drag Her Round the Road; Inisheer;Cooley’s Reel

• A.Bocedi, The Deepest Lake; Dolcemaro; Cura

Biglietti:

5€ acquistabile sul posto o sul sito della Fondazione