A Varese inizia la magia del Natale: mille luci illuminano piazza Monte Grappa e il suo albero

Tanta attesa e come sempre bambini e grandi con lo sguardo rivolto all’albero di Natale alla rotonda di piazza Monte Grappa in attesa dell’accensione. Un momento sempre uguale ma che cattura sempre attenzione ed emozioni. Poco dopo le 18.30, con la presenza del sindaco Davide Galimberti e del vicesindaco Ivana Perusin ma soprattutto di tantissimi varesini, l’albero si è illuminato, dando ufficialmente il via al Natale di Varese.

Galleria fotografica La magia del Natale di Varese accende piazza Monte Grappa 4 di 12

Con lui si sono illuminate le decorazioni di piazza Monte Grappa, dove già tante persone si aggiravano tra le bianche casette del villaggio di Natale.

Insomma, che festa sia, aspettando anche lo spettacolo delle luci di Natale ai Giardini Estensi, in programma domenica 1° dicembre alle 18,30.

Qui la diretta di Stefania Radman da piazza Monte Grappa: