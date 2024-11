Aspettando la cometa, a Masnago si accende il Natale

Domenica 1 dicembre si apre la 14° edizione dell’evento Aspettando la cometa, la festa che nel periodo natalizio anima tutto il quartiere di Masnago con incontri, mercatini, attività per grandi e piccoli, i tradizionali appuntamenti gastronomici. La festa è promossa dalla Comunità pastorale di Maria Madre Immacolata (MaMI) che coinvolge le otto parrocchie cittadine di Avigno, Bobbiate, Masnago, Capolago, Cartabbia, Lissago, Calcinate del Pesce, Velate.

“Un momento di condivisione che coinvolge tutto il quartiere e di tutta la comunità – sottolinea l’assessore Roberto Molinari – unendo i momenti di festa e divertimento con finali solidali”.

Tanti gli eventi proposti. Si parte domenica 1 dicembre alle ore 16.00 nella Chiesa di Avigno con il concerto che vede protagonista il coro Pieve del Seprio di Castronno, il 7 dicembre dalle ore 17.30 alla Chiesetta dell’Immacolata di Masnago ci sarà un momento dedicato ai più piccini insieme ai bambini e bambine della scuola dell’infanzia Talalchini.

L’8 dicembre si entra nel vivo della festa: dalle ore 9.00 in via Cola di Rienzo, via Petracchi, via Bolchini e piazza Ferrucci ci sarà il Mercatino di Natale. Alle 9.30 nel salone dell’oratorio di Masnago il mercatino allestito dalle scuole del rione, mentre alle 10.00 alla Chiesetta dell’Immacolata apertura della mostra dei presepi in ceramica. Alle ore 12.30 il pranzo nella Cripta. Dalle ore 14.00 per le vie di Masnago tanti eventi natalizi dedicati ai bambini, alle ore 15.00 inaugurazione del nuovo spazio per gli adolescenti, con tornei e attività.

Tra i momenti da non perdere c’è il mercatino al Crotto di via Bolchini, che resterà aperto nelle giornate di sabato 7 e 14 dicembre dalle 15.00 alle 20.00, e nelle giornate di domenica 8 e 15 dicembre dalle 8.00 alle 20.00. Il ricavato verrà devoluto alla Comunità pastorale. Un altro appuntamento della tradizione è il pranzo in Cripta, in calendario domenica 8 dicembre: prenotazioni sul sito comunitapastoralemami.it.