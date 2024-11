Babbo Natale arriva a Busto Arsizio tra due ali di folla. Si accendono le luci in tutta la città

Ha preso il via questa sera, sabato, il Natale di Busto Arsizio con la parata di Babbo e Mamma Natale sulla slitta trainata dagli elfi. Il corteo, con tanto di banda musicale e bianchissime trampoliere, ha sfilato lungo tutto il centro cittadino invaso da migliaia di famiglie con bambini in prima fila.

Il corteo è partito alle 17 dalla nuova via Cavallotti pedonalizzata e ha attraversato piazza Santa Maria e piazza San Giovanni per tuffarsi in via Milano fino all’albero di Natale, acceso dal sindaco Emanuele Antonelli insieme alle luminarie sparse per tutta Busto Arsizio.

Moltissime le persone che hanno invaso il centro cittadino per partecipare ad una festa che ha acceso lo spirito natalizio in tutta la città. Immancabile la pista di pattinaggio in piazza San Giovanni.

Gli eventi natalizi proseguiranno fino a gennaio e toccheranno anche i quartieri con iniziative ad hoc.